Santo Domigo.-El presidente Luis Abinader respondió este lunes a las denuncias sobre un supuesto gasto de más de 500 millones de pesos por parte de Senasa en vacunas originalmente gratuitas.

El mandatario aseguró que el expediente ya fue entregado al Ministerio Público para una investigación exhaustiva, con el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias.

Durante su participación en La Semanal, desde Santiago, Abinader reiteró que en su gobierno no se tolerarán actos de corrupción y que la impunidad que imperó durante años será erradicada, incluso si las irregularidades involucran a funcionarios de la actual administración.

El jefe de Estado señaló que esperarán los resultados de la investigación para tomar medidas correctivas que garanticen la transparencia en la gestión de los recursos públicos, en especial en el sector salud.

El caso Senasa podría convertirse en una prueba clave para medir hasta dónde llegará el gobierno en su promesa de combatir la corrupción y erradicar la impunidad en el país.