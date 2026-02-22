Defensa confirma alta operatividad y confiabilidad de los nuevos patrulleros clase “Tejo” en Portugal

LISBOA, Portugal. – En el marco de su agenda oficial, el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó una inspección técnica a la base de la Armada de Portugal para validar las capacidades del patrullero de altura clase “Tejo”, unidad idéntica a las recientemente adquiridas por el Gobierno dominicano.

La visita tuvo como objetivo central constatar la confiabilidad y el desempeño en misiones reales de estas embarcaciones. El ministro Fernández Onofre recibió explicaciones detalladas sobre la arquitectura modular y los sistemas de propulsión de los buques, los cuales destacan por su sostenibilidad logística y bajo costo de mantenimiento, factores clave para garantizar una presencia permanente en aguas dominicanas.

«Esta verificación en terreno confirma que los patrulleros clase ‘Tejo’ son plataformas navales probadas que ofrecen una combinación excepcional de autonomía y velocidad», destacó el titular de Defensa.

Con esta adquisición, alineada a la visión de modernización del presidente Luis Abinader, la Armada de la República Dominicana (ARD) contará con una herramienta de vanguardia para la interdicción marítima, la lucha contra el narcotráfico y misiones de búsqueda y rescate (SAR).

¿Por qué el patrullero clase «Tejo»?