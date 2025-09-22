Abinader inicia agenda en Nueva York en el 80.º período de sesiones de la ONU

Santo Domingo, 22 de septiembre de 2025 – El presidente Luis Abinader comenzó este lunes su participación en el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde desarrollará una amplia agenda que incluye encuentros bilaterales, participación en foros internacionales y reuniones con líderes empresariales.

A su llegada a Nueva York, el mandatario asistió a una cena con inversionistas para promover oportunidades de inversión en República Dominicana.

Agenda del martes 23

El martes, Abinader participará en la apertura del Debate General de la ONU, donde intervendrán líderes mundiales como el secretario general António Guterres, y los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil.

Durante la jornada, sostendrá reuniones bilaterales con el Rey de Jordania, Abdalá II, y Qu Dongyu, director ejecutivo de la FAO. También se reunirá con ejecutivos del Consejo de las Américas y del CEO de AES Global Energy, Andrés Gluski, y participará en un encuentro del Atlantic Council con líderes empresariales, donde hablará sobre el impulso del crecimiento económico en América Latina y el Caribe.

El día concluirá con la recepción ofrecida por el presidente Donald Trump a los jefes de Estado y de Gobierno presentes en la ONU, seguida de una cena con empresarios iberoamericanos convocada por CEAPI y el Adam Smith Center for Economic Freedom.

Miércoles 24

El miércoles, Abinader participará en la Cumbre Anual de Concordia 2025, donde será entrevistado sobre economía global, derechos humanos, seguridad e innovación tecnológica. Luego sostendrá una reunión bilateral con el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Posteriormente regresará a República Dominicana.

Investigación de corte eléctrico en AILA

El presidente también informó que el gobierno investiga la interrupción del servicio eléctrico en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), ocurrida el domingo. El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, convocó a la Comisión Aeroportuaria para determinar las causas y advirtió que, de comprobarse negligencia, habrá consecuencias.