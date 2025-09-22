El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene un gran reto por delante: tratar de retener el poder en el 2028 sin su principal líder: el presidente Luis Abinader, que constitucionalmente está inhabilitado para reelegirse.

Sin embargo, el mandatario, que se ha caracterizado por ser frontal y decidido, ha sabido mantener a raya las aspiraciones de los nueve que hasta el momento han mostrado interés en la nominación presidencial.

En vez de huirle a los medios de comunicación en un contexto de malestar social, el jefe de Estado continúa hablando en La Semana con la prensa, donde plantea y responde inquietudes de interés nacional.

Se tiene previsto que en 2026, Abinader asuma la presidencia del partido oficialista, lo que le permitiría tener mayor autonomía interna para hacer los ajustes que considere necesarios para la cohesión.

Sin embargo, un elemento que resalta es la dificultad que enfrenta el Gobierno, la cual sería un elemento a tomar en cuenta por la organización, fundada en 2014, tras la división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Abinader, que ganó por primera vez en 2020 y consiguió la reelección de manera holgada en las elecciones generales del 2024, tendrá la responsabilidad de lidiar con la contienda interna para escoger quién sería su candidato presidencial para el 2028.

Temor

El temor dentro del perremeísmo es que la gran cantidad de aspirantes a la nominación presidencial se convierta en un elemento disociador para la unidad interna.

No obstante, el pasado fin de semana el PRM se reunió en Jarabacoa, enviando un mensaje de unidad, encuentro que según la entidad, serviría para consolidar su visión compartida, pero al mismo tiempo garantizar la cohesión interna y optimizar la capacidad de respuesta.

Parcialidad

Al contar con la mayoría dentro del PRM, Abinader debe jugar un papel de equilibrio para dejar claro que no tendría parcialidad con ninguno de los aspirantes a la candidatura presidencial.

Principal partido

En las elecciones pasadas, el PRM logró 57 % de los votos emitidos por la Junta Central Electoral (JCE). No obstante, los males que puede enfrentar el Gobierno podrían tener cierta influencia electoral y repercutir de manera negativa en la entidad.