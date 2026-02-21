Un sargento de la Policía resultó herido durante la intervención legal en la cual cayeron abatidos los dos delincuentes que eran buscados por la muerte de la joven Dominique Natalia Gómez Cabrera, ocurrida el pasado 16 de febrero en el sector La Esperilla, Distrito Nacional, según informó la institución.

Se trata del agente Joel Enmanuel Reynoso Diógenes, de 30 años, adscrito al Departamento Operaciones de Robo, quien recibió una herida de bala en el antebrazo izquierdo. “El suboficial recibe atenciones en un centro de salud y se encuentra estable” indica un comunicado.

El nuevo director general de la uniformada, Andrés Modesto Cruz Cruz, se trasladó al Hospital General Docente de la Policía Nacional para visitar al miembro lesionado, constata su estado de salud y garantizar la misma.

Por otro lado, las dos personas fallecidas fueron identificados por las autoridades como Yamal Anthony Núñez Vargas (Yamal), de 20 años, y el otro individuo, hasta el momento, es conocido como “Julio 30-30” y/o “Julio Voltio”.

La policía explica que ambos eran activamente buscados por su presunta implicación en la muerte de la joven Gómez Cabrera, de 22 años, quien murió mientras acompañaba a la exponente de música urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida artísticamente como Masha.

De acuerdo con el informe, los individuos enfrentaron a tiros a miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en la playa Los Negros, cuando supuestamente intentaban salir del país. La patrulla repelió la agresión, resultando ambos sospechosos mortalmente heridos.

Historial

Las autoridades informaron que los occisos eran requeridos mediante las órdenes de arresto Nos. 2026-AJ0013089, 2026-AJ0009087 y 0075-febrero-2026. Se les señalaba como presuntos autores del ataque a tiros en el que perdió la vida Gómez Cabrera, quien falleció a causa de múltiples heridas de arma de fuego.

Presuntos delincuentes (Yamal y Julio 30-30) que eran buscado por la muerte de Dominique Gómez.

Asimismo, estaban vinculados a otros hechos violentos registrados en los sectores San Carlos y Villa Francisca, donde varias personas resultaron heridas en incidentes armados ocurridos en fechas anteriores.

Evidencias

Durante el enfrentamiento, a los individuos se les ocuparon dos revólveres calibre 38 milímetros, ambos niquelados y con mangos de madera color marrón, sin marcas ni numeraciones legibles. Las armas permanecen bajo custodia de la División de Investigaciones de Azua para los fines correspondientes.

La Policía reiteró que continuará enfrentando el crimen organizado y fortaleciendo las acciones para garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.