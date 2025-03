Maimón, Monseñor Nouel.- El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que su gobierno ha multiplicado casi por cuatro la inversión en el sector agua, el cual, según dijo, llevaba muchos años abandonado.

«Nosotros hemos multiplicado casi por cuatro la inversión que hemos hecho en agua en este gobierno. Y cuando me dicen que eso no se ve, respondo que no se ve, pero se siente. Se siente, y eso es salud», expresó el mandatario durante el acto de inauguración de la ampliación del acueducto de Maimón.

Abinader aseguró que el Gobierno está trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de manera integral, destacando los esfuerzos para continuar con obras necesarias en la región.

Durante la inauguración, el presidente aprovechó para mencionar algunas de las obras pendientes en la provincia Monseñor Nouel, tanto en los municipios de Maimón como Piedra Blanca.

Dijo que en los próximos 12 meses se entregará el puente de La Leonora, cuyo diseño ya está terminado. También se refirió a la construcción del hospital municipal y del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), y aseguró que los trabajos seguirán adelante.

Además, informó que, a través del Fideicomiso RD Vial, se diseñará la construcción de la Circunvalación Maimón–Piedra Blanca–Cotuí en un plazo de seis meses. También destacó la inversión en obras pequeñas en Piedra Blanca, anunciando que en los próximos meses visitará ese municipio.

Agua potable en cantidad para Maimón

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, destacó que la ampliación del acueducto llevará agua potable, en cantidad, calidad y presión, a más de 50,000 habitantes, mejorando así su calidad de vida.

«Estamos aquí hoy honrando el compromiso hecho por el presidente Luis Abinader de llevar agua potable a cada hogar dominicano», expresó Arnaud.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud. / Presidencia RD

La obra tuvo una inversión estimada de RD$446 millones. La ampliación del acueducto de Maimón (línea de aducción de Piedra Blanca) incluye la colocación de 14 kilómetros de tuberías de 16 pulgadas, 9 kilómetros en PVC y 7 en acero inoxidable.

La nueva fuente de agua, que garantizará el servicio por gravedad, será el río Zumbador, lo que mejorará significativamente la distribución. Anteriormente, el suministro provenía del río Maimón, que se tornaba turbio con las lluvias, y el acueducto solo contaba con un sistema de bombeo.

El alcalde de Maimón, Misael Luzón, y los comunitarios Cespilo Guerrero y David Israel Polanco agradecieron al presidente Abinader por la entrega de la obra, considerándola histórica.

Inaugura destacamento policial

Más tarde, el presidente, acompañado del presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), Ángel de la Cruz, inauguró el destacamento policial de Maimón, con una inversión de RD$20,205,326.89.

De la Cruz destacó la importancia de la nueva instalación policial para ofrecer una respuesta rápida a la comunidad y garantizar mayor seguridad.

Destacamento policial de Maimón

El destacamento cuenta con dos niveles: el primero incluye celdas para hombres y mujeres, cocina-comedor, depósito de pertrechos, dormitorio de damas, departamento de investigaciones criminales, baños generales y de visitas, depósito, recepción, sala de espera y oficina para recepción de denuncias.

En el segundo nivel se encuentran los baños, dormitorios de hombres, departamento de subcomandante, ayudantía, sala de reuniones, oficina del comandante y dormitorio del comandante.