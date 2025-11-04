El director de Comunica­ción Estratégica de la Pre­sidencia, Félix Reyna, con­firmó esta mañana que el presidente Luis Abinader no asistirá a la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli­mático (COP30), que se ce­lebrará del 6 al 21 de noviem­bre en Belém, Brasil.

“Se quedará atendiendo otros temas en el país”.

Dijo que el país estará re­presentado en el importante evento, sin explicar quienes lo representarían.

La decisión se habría toma­do después de que se anun­ciara oficialmente que el mandatario encabezaría una “amplia” delegación que participará de la Conferen­cia de las Partes de las Na­ciones Unidas sobre el Cam­bio Climático, a celebrarse del 6 al 21 de noviembre en Belém, Brasil, para recordar que las naciones insulares caribeñas son las que “me­nos contaminan” el planeta y son las “más afectadas” por ese problema mundial.

Abinader expresó el lunes que las naciones del Caribe “apenas” causan una conta­minación de 0,01%, mien­tras reciben un daño en torno al 20 % a causa de los efectos del cambio climáti­co.

El mandatario dijo que las naciones del Caribe “han cumplido” con lo acordado en reuniones similares, “re­duciendo” la contamina­ción.

“Nosotros somos de los más afectados ante el cambio climático (…) cada vez en­frentamos más tormentas,

muchas lluvias y eso afecta la calidad de vida, pone en riesgo las vidas humanas y causa estragos económicos. Ese será fundamentalmen­te el mensaje que dejaremos en esas reuniones”, agregó.

Dijo que la posición de su país está en consenso con la que formularán los países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

La República Dominicana es de los países afectados por el reciente impacto del huracán Melissa, que causó mayores daños en Jamaica y Cuba.