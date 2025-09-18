La nueva fecha para los encuentros con la comunidad dominicana en Boston y Nueva York será anunciada oportunamente.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader pospuso los encuentros programados con la comunidad dominicana en Boston y Nueva York, para una fecha que será anunciada próximamente, según informó el director de Prensa de la Presidencia, Alberto Caminero.

El mandatario tomó la decisión debido al poco tiempo disponible para dedicarle de manera adecuada a la diáspora dominicana y a los empresarios de prestigio de ambas ciudades.

Abinader reiteró que estos sectores merecen una atención especial y encuentros más extensos, por lo que los reprogramará más adelante.

Mientras tanto, continuará con su agenda oficial en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluye un discurso ante la Asamblea General y reuniones bilaterales de alto nivel.

Entre los encuentros figuran reuniones con el secretario de Estado de EE.UU., Marcos Rubio; el secretario general de la ONU, António Guterres; y una cena-recepción con el presidente estadounidense, Donald Trump. También sostendrá un diálogo con el ex primer ministro británico, Tony Blair.

La Presidencia destacó que Abinader busca fortalecer las relaciones bilaterales, diplomáticas y económicas de la República Dominicana, además de mantener un vínculo estrecho con la comunidad dominicana en el exterior.