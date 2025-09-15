Santo Domingo. – Durante la edición de LA Semanal de este lunes, la Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en República Dominicana, Rebeca Márquez, presentó al presidente Luis Abinader una comunicación en nombre del Gobierno de los Estados Unidos en la que se alienta a la República Dominicana a considerar la presentación de un candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Márquez explicó que la actual Directora Ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, dejará su cargo en noviembre de 2025, al término de un período de transición, lo que abrirá un proceso de selección para ocupar la vacante.

En ese sentido, Estados Unidos considera que la República Dominicana tiene la trayectoria y el compromiso necesarios en materia de control de drogas y lucha contra el crimen organizado para proponer un candidato con capacidad de liderazgo.

El Gobierno estadounidense resaltó que el país caribeño ha demostrado buenas prácticas en la aplicación de políticas contra el narcotráfico y la criminalidad, por lo que su eventual candidatura contribuiría a fortalecer el papel de la UNODC como organismo especializado en la materia.

El presidente Abinader agradeció la deferencia y aseguró que su gobierno evaluará la propuesta en el marco de su política exterior orientada a reforzar la cooperación multilateral y el combate internacional contra las drogas y el crimen organizado.

Asimismo, expresó su gratitud por el reconocimiento a los esfuerzos que su gobierno viene desarrollando en la lucha contra las drogas, subrayando que constituye una prioridad de Estado mantener y profundizar esos avances.