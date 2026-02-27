Abinader proclama cero muertes por alcohol adulterado y erradicación del “ácido del diablo” en cuatro años

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, resaltó durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional que el trabajo articulado entre el Gobierno y sus instituciones ha permitido alcanzar logros históricos en la protección de los consumidores dominicanos.

“Cuando trabajamos juntos es posible lograr cosas extraordinarias”, expresó el mandatario, al destacar que en los últimos cuatro años en la República Dominicana no se ha registrado ni un solo fallecimiento por consumo de alcohol adulterado.

Cero casos de alcohol adulterado y “ácido del diablo”

El jefe del Estado subrayó además que, en ese mismo período, no se han producido agresiones con el denominado “ácido del diablo”, sustancia que en el pasado provocó graves tragedias humanas y dejó múltiples víctimas.

Estas declaraciones evidencian, según afirmó, el impacto positivo de las medidas implementadas para proteger la salud y la seguridad de la población.

Con estas afirmaciones, el presidente otorgó un firme espaldarazo a la labor desarrollada por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), bajo la dirección ejecutiva del doctor Eddy Alcántara, entidad responsable de velar por la defensa de los derechos de los consumidores.

Directriz presidencial para erradicar el “ácido del diablo”

Cabe recordar que en septiembre de 2021, durante un acto organizado por Pro Consumidor en el marco del Día Nacional de los Derechos del Consumidor, el mandatario instruyó a la institución a encabezar un equipo multiinstitucional con el objetivo de erradicar la comercialización y el uso del llamado “ácido del diablo” en el país.

En aquella ocasión fue enfático al declarar:

“Yo quiero que, en los próximos meses, ese desgraciado ácido del diablo desaparezca de la República Dominicana”, reafirmando su compromiso de impulsar una regulación más estricta y endurecer las sanciones contra quienes comercializaran esa sustancia.

A partir de esa directriz, Pro Consumidor desplegó una labor intensiva de inspección y fiscalización en todo el territorio nacional, ejecutando operativos permanentes que permitieron controlar la venta ilegal del químico y fortalecer la vigilancia sobre bebidas alcohólicas adulteradas.

Un hito en salud pública y seguridad ciudadana

El reconocimiento público hecho por el presidente Abinader durante su rendición de cuentas consolida estos resultados como un hito en materia de protección al consumidor, salud pública y seguridad ciudadana.

De acuerdo con lo expuesto, la coordinación institucional ha demostrado que puede traducirse en políticas efectivas que salvan vidas y previenen tragedias, fortaleciendo así la confianza en las instituciones del Estado.