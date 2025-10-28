Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader afirmó que su decisión de impulsar la reforma constitucional de 2024, que limita la reelección presidencial consecutiva, no respondió a un interés político ni a la búsqueda de reconocimiento, sino al compromiso de fortalecer la democracia dominicana.

Durante su participación en la puesta en circulación del libro “Reformas a la Constitución Política Dominicana”, de la autoría de Rafael Peralta Romero y Antoliano Peralta Romero, Abinader explicó que su principal motivación fue garantizar la estabilidad democrática del país.

El presidente de la República, Luis Abinader (al centro), junto a Rafael Peralta Romero y Antoliano Peralta Romero, durante la puesta en circulación del libro “Reformas a la Constitución Política Dominicana”.

El mandatario recordó que antes de promover la modificación consultó a un asesor político sobre cómo sería recibida su propuesta. “Pensé que me iba a decir: te lo van a agradecer. Pero me dijo: nadie te lo va a agradecer”, relató entre risas.

Agregó: “Porque la gente que te sigue piensa que es una traición porque tú debiste de continuar y más con una amplia mayoría donde podíamos modificar la constitución en el congreso, la oposición nunca te va a reconocer nada en ese sentido”.

Puedes leer: Eduardo Estrella revela proyecto de túnel pluvial en av Luperón

Agregó que, pese a las opiniones, actuó conforme a sus convicciones. “Nada de lo que uno hace en política o en el gobierno debe de esperar un agradecimiento, sino hacer lo que uno piensa que es correcto para el país y para la historia”, expresó.

Abinader destacó que la llamada “cláusula pétrea” incluida en la Constitución representa una garantía para la continuidad democrática del país.

“En esa cláusula está la garantía de la estabilidad de la democracia dominicana”, subrayó.