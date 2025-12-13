En cinco años de Gobierno, el presidente Luis Abinader ha actuado con firmeza al momento de destituir funcionarios vinculados a irregularidades o corrupción administrativa, dejando claro que no “apaña” acciones que transgredan las leyes.

En ese ínterin, desde 2020, decenas de funcionarios y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han sido apartados de la función pública.

El jefe de Estado ha advertido reiteradamente que no tolera actos de corrupción, y aunque tiene amigos, jamás sería cómplice de quienes contravengan las leyes.

En el caso más reciente, el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, fue destituido y posteriormente sometido a la justicia por un fraude superior a los RD$15,000 millones.

Tras el apresamiento de Hazim, ocurrido el sábado 6 de diciembre, Abinader sostuvo que desde el inicio de su gestión ha asumido un “compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patrimonio público, que es de todos los dominicanos”.

“Durante estos cinco años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en ARS Senasa”, escribió el presidente Abinader en la red social X, en septiembre pasado, cuando destituyó a Santiago Hazim, quien durante la campaña electoral fue jefe del sector externo del PRM.

Algunos casos

En 2021, fue cancelado y sometido a la justicia el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, por su vinculación con un sorteo fraudulento.

Ese mismo año, el Gobierno destituyó a la ministra de la Juventud, Alba Jiménez Ramírez, por estar vinculada a escándalos de presuntos actos de corrupción. Previamente ocurrió una situación similar con Kimberly Taveras.

Tras verse involucrada una empresa de su propiedad en el caso de corrupción Medusa, cuyo principal imputado es el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el 10 de agosto de 2022 el entonces ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, presentó su dimisión.

Otros funcionarios que el mandatario ha separado de su administración por supuestas irregularidades son Julio Antonio de la Cruz Nolasco, destituido como titular de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (Dgecac); Juan Maldonado Castro, exdirector general de Comunidad Digna; Paula Disla Acosta, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), y Mérido Torres, exdirector de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, entre otros.

En mayo pasado, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, informó que esa institución ha sometido ante el Ministerio de la Administración Pública un total de 276 casos de presunta corrupción, todos correspondientes a la actual gestión gubernamental. Agregó que también han depositado 50 expedientes ante la Procuraduría General de la República.