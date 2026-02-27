El general Esteban Figuereo García nuevo subdirector general de la Policía Nacional

Mediante el decreto 133-26, el presidente Luis Abinader renovó parte del alto mando de la Policía Nacional.

El general Esteban Figuereo García fue nombrado subdirector general, mientras que el general Ernesto Rafael Rodríguez García asumirá como inspector general.



El general Ernesto Rafael Rodríguez García, nuevo Inspector General de la Policía.

La disposición presidencial también incluyó el ascenso al rango de general del coronel Francisco Amparo Gómez Polanco, quien pasará a dirigir el departamento de Asuntos Internos.

Con esta medida, quedan derogadas las designaciones anteriores de los generales Juan Hilario Guzmán Badía y Werner Manuel Núñez Quezada en dichas posiciones.

Finalmente, el decreto oficializó el ascenso a generales de los coroneles Jorge Miguel Perdomo Sena, Antonio del Carmen de los Santos, César G. Ares Montás, Ángel M. García Jaime, Gabriel Ant. de los Santos García y Edgar Ramón Arnoud Vólquez.