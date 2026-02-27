Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader dispuso, mediante el decreto 133-26, el retiro honroso de cinco generales de la Policía Nacional.

El general Latif M. Mahfoud Rodríguez es uno de los 5 oficiales puestos en retiro por el Poder Ejecutivo

La medida responde al cumplimiento de la edad reglamentaria o al tiempo máximo de permanencia en el rango.

Los oficiales superiores que pasan a la condición de retiro son: Latif M. Mahfoud Rodríguez, Julio C. Betances Hernández, Rufino Ant. Contreras Ruiz, Pedro E. Cordero Ubri y Francisco J. Torres Dotel.

A todos se les otorgará la pensión correspondiente por sus años de servicio al Estado dominicano.