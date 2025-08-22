Abinader se compromete a poner fin a los apagones

El presidente Luis Abinader reiteró su preocupación por las interrupciones en el servicio eléctrico que agobian a la población y dijo que el Gobierno trabaja para solucionar el problema, lo antes posible, que según sus propias palabras sería desde de septiembre, cuando comenzarían a incorporarse paulatinamente al sistema 600 megavatios, lo que pondría fin a los apagones.

El mandatario atribuye la crisis en el suministro de energía a múltiples factores, entre los que citó “el aumento inusitado de la demanda de electricidad, que la semana pasada ascendió a 4,000 megavatios, aunque dijo que el miércoles el Gobierno ofreció un 91 % de cobertura.

Puedes leer: ¿Los estudiantes eligen mal sus futuras carreras?

También mencionó el impacto del aumento del sargazo en la operación de algunas plantas y la salida de otras para mantenimiento. No olvidar que el problema no se resuelve con aspirinas, sino con cirugía.