¿Los estudiantes eligen mal sus futuras carreras?

La alarma que activó ANJE sobre el interés de los bachilleres en carreras que tienen poca demanda en el sector laboral, las denominadas tradicionales, en realidad no es responsabilidad única de los estudiantes, pues el Mescyt debe orientar desde el bachillerato a los futuros universitarios sobre las profesiones que demanda el mercado laboral dominicano.

Igualmente la universidad estatal debe regular o controlar la cantidad de estudiantes en cada carrera, ofreciendo mayores oportunidades a los interesados en las que el desarrollo de RD necesita.

Puedes leer: El legado de Banreservas, entre logros y nuevos retos

Muchos estudiantes optan por profesiones que al final no les sirven de nada, ni siquiera para conseguir un empleo, pero la mayoría lo hace por falta de orientación. El informe de ANJE deja entrever que las universidades dominicanas están formando profesionales para el pasado, cuando todo indica que el mundo gira hacia las carreras STEM.