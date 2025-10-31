San José de Ocoa / Barahona. – El presidente Luis Abinader encabezó este viernes una amplia jornada de supervisión en las provincias San José de Ocoa y Barahona, donde evaluó personalmente los daños ocasionados por el huracán Melissa e instruyó medidas inmediatas para asistir a las familias, productores y sectores económicos afectados.

El mandatario aseguró que el Gobierno “no dejará a ningún productor ni familia sin atender”, y que las acciones estarán dirigidas tanto a la respuesta inmediata como a la prevención y mitigación de futuras vulnerabilidades.

Reunión en Barahona con autoridades locales y sectores productivos

Durante una Mesa de Trabajo celebrada en la Gobernación Provincial de Barahona, junto a autoridades locales, cuerpos de socorro, líderes comunitarios y medios de comunicación, el presidente Abinader informó que el Gobierno evalúa los daños ocasionados por las lluvias que afectaron durante varios días la región Enriquillo, impactando severamente la agricultura, el comercio y las vías de comunicación, especialmente los caminos vecinales.

El mandatario explicó que, junto a los ayuntamientos, se ha elaborado un plan de apoyo directo tanto para las alcaldías como para los productores agrícolas, con el fin de recuperar las pérdidas y reactivar las actividades productivas. En este proceso —dijo— participarán la Iglesia y la sociedad civil, para garantizar transparencia, justicia y eficiencia en la distribución de las ayudas.

Abinader adelantó que en el municipio de Polo se ha identificado la cantidad de tareas de café afectadas —el cultivo más golpeado por las lluvias—, y anunció que, además de los préstamos del Banco Agrícola, se otorgará un aporte directo no reembolsable a los productores perjudicados.

En materia de vivienda, el presidente explicó que las casas con daños leves recibirán asistencia de la Dirección de Ayuda Social de la Presidencia, mientras que los casos más graves serán atendidos por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con recursos especiales. Advirtió que el Gobierno no reconstruirá viviendas en zonas vulnerables, para evitar que las familias vuelvan a enfrentar riesgos ante futuros fenómenos naturales.

Asimismo, informó que los caminos vecinales dañados ya están identificados y en proceso de reparación: los de impacto agrícola serán intervenidos por el Ministerio de Agricultura, y los de mayor relevancia vial por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El mandatario aseguró que las acciones de recuperación se extenderán a todas las provincias en alerta roja, donde diversos sectores de la economía resultaron afectados.

Apoyo a ayuntamientos y valoración de autoridades locales

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, informó que el presidente dispuso una ayuda directa a los ayuntamientos, cuyos fondos serán entregados en las próximas semanas para atender los daños provocados por las lluvias.

La gobernadora de Barahona, Oneida Catalina Féliz Medina, agradeció la presencia del mandatario, destacando que su visita permite conocer de primera mano las necesidades de los ciudadanos y ofrecer soluciones oportunas. Autoridades locales valoraron también la apertura al diálogo directo del presidente, subrayando la importancia de estos espacios para identificar prioridades conjuntas.

Encuentro con comunidades de San José de Ocoa

Más temprano, el presidente Abinader sostuvo un encuentro en el local de la Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO), donde escuchó a las comunidades afectadas y dispuso un levantamiento detallado de los daños agrícolas en coordinación con el Ministerio de Agricultura.

El objetivo —indicó— es canalizar ayudas directas a través de la Contraloría General y créditos blandos mediante el Banco Agrícola, priorizando la transparencia en la asignación de los recursos.

El jefe de Estado reiteró que el Gobierno no dejará solos a los afectados y que se realizará una reunión semanal de seguimiento para evaluar los avances de la recuperación.

Daños en infraestructuras y medidas preventivas

La gobernadora de San José de Ocoa, Oliva Castillo, informó que las lluvias afectaron cultivos de campo abierto y varios tramos carreteros, entre ellos Ocoa–Cruce de Ocoa, Las Caobas, San Rafael y San José de Ocoa–Parra.

Destacó que gracias a la construcción de muros de gaviones en Rancho Arriba, se evitaron daños mayores en los invernaderos y que, afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas.

Los ríos Parra y Nizao, así como la comunidad de Montenegro, registraron crecidas que dejaron unas 16 comunidades incomunicadas. Las autoridades anunciaron la construcción de nuevos muros de gaviones como medida preventiva ante posibles deslizamientos de tierra.

Solicitudes de los alcaldes

Los alcaldes de San José de Ocoa, Fernando Antonio Castillo; de Sabana Larga, Pedro Castillo; y de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, solicitaron la ejecución de obras prioritarias, entre ellas la reparación de caminos vecinales, reconstrucción de puentes, mejoramiento de viviendas, ampliación del alcantarillado y acondicionamiento de cañadas.

Compromiso con la recuperación y la prevención

El presidente Abinader concluyó reiterando su compromiso con la recuperación integral de las comunidades afectadas y la implementación de medidas de prevención ante futuros fenómenos naturales.