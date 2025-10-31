Puerto Príncipe.- Al menos 31 personas muertas, 21 desaparecidas y 20 más heridas dejan las lluvias y riadas provocadas en Haití por el paso del huracán Melissa, según el más reciente informe de la Dirección de Protección Civil (DPC) difundido este viernes.

La mayor cifra de víctimas mortales, al menos veintitrés, entre ellas diez niños, se registró en Pétit-Goâve, en la entrada sur de Puerto Príncipe, a causa de inundaciones derivadas por las crecidas del río La Digue, donde la búsqueda de desaparecidos continúa.



Al norte de Puerto Príncipe las inundaciones causaron la muerte de una persona que fue encontrada en el mar.

Aumentan a 19 los muertos en Jamaica

Al menos 19 personas han muerto en Jamaica debido al paso del devastador huracán Melissa, que impactó la isla como ciclón de categoría 5, causando inundaciones y graves daños en su infraestructura.

La ministra de Información, Dana Morris Dixon, informó en las últimas horas de que los equipos de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas por el huracán.

Por el momento, las autoridades han recuperado ocho cuerpos en Saint Elizabeth, nueve en Westmoreland y dos en Saint James, uno de ellos un niño, según precisó Morris Dixon a los medios locales.