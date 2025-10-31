Santo Domingo. — La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó este viernes su solidaridad con las familias y comunidades afectadas por el paso del huracán Melissa, que ha provocado daños significativos en distintas regiones del país y el Caribe.

En un comunicado difundido por la Dirección de Comunicación y Prensa, los obispos expresaron su “solidaridad fraterna y cercanía espiritual” con las víctimas, e invitaron a los dominicanos a ser “peregrinos de esperanza”, uniendo la oración con acciones concretas de ayuda a los damnificados.

“Invitamos a los hombres y mujeres de buena voluntad a orar por el restablecimiento de las comunidades y a ofrecer las ayudas que puedan realizar”, señala el mensaje episcopal.

La CED también extendió su apoyo y oración a los pueblos de Haití, Jamaica y Cuba, donde el huracán ha dejado pérdidas humanas y materiales. Los obispos motivaron a los países del Caribe a fortalecer los lazos de cooperación y solidaridad ante las consecuencias del fenómeno atmosférico.

Asimismo, informaron que la Iglesia Católica, a través de sus diversas instituciones, está coordinando acciones de asistencia y acompañamiento tanto en territorio dominicano como en las naciones vecinas afectadas. En ese sentido, exhortaron a las autoridades nacionales a mantener los esfuerzos de apoyo a las familias damnificadas.

Finalmente, los prelados hicieron un llamado a la oración por las personas fallecidas a causa del huracán y por el consuelo de sus familiares.