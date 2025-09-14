Santo Domingo. – El presidente domincano, Luis Abinader, reafirmó este domingo su compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión pública al declarar: “Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario explicó que el envío a la Procuraduría General de la República (PGR) de un informe sobre irregularidades detectadas en la ARS Seguro Nacional de Salud (Senasa), refleja la firme política de su gobierno de enfrentar la corrupción y la impunidad.

Abinader precisó que en su administración no habrá espacio para la complicidad ni la tolerancia de actos ilícitos.

Subrayó que la transparencia es innegociable y que toda persona vinculada a irregularidades deberá enfrentar las consecuencias, sin importar la cercanía personal o política.

El jefe de Estado concluyó con un mensaje categórico: “En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo. Quienes pretendan servirse del Estado deberán responder ante la ley”.

En la víspera, Abinader ordenó que el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Edward Guzmán, entreguen a la PGR un informe con las graves irregularidades detectadas en Senasa asendente a miles de millones de pesos.

El vocero de la presidencia, Félix Reyna, informó que los funcionarios depositarán el informe ante la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para los fines correspondientes de investigación y actuación del Ministerio Público, conforme al mandato constitucional y legal.

Previo a este informe, otras entidades despositaron querellas contra varios exfuncionarios del Senasa, incluido su anterior director, Santiago Hasim, por el alegado fraude de unos RD$9,500 millones de pesos.