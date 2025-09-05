Abinader viaja en el Metro de Santo Domingo: ¿Un gesto ante las críticas?

Ante el cúmulo de denuncias sobre daños o vicios de construcción en la extensión del Metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos, el presidente Luis Abinader decidió montarse en uno de los vagones, en compañía de periodistas y funcionarios.

La prueba resultó exitosa y el mandatario expresó satisfacción por la calidad de esa obra que estaría concluida en febrero de 2026. Con su iniciativa de montarse en la extensión del Metro, el presidente sofocó un conato de incendio de reputaciones que se declaró días antes con la información de que la estructura de la obra se resiente por descuido o tardanza en subsanarla.

Es claro que el solo anuncio de la presencia del mandatario en la supervisión de la construcción del Metro habría movilizado cielo y tierra en la tarea de “tapar agujeros”. Lo importante es que Abinader quedó convencido de que los usuarios de esa obra recibirán un servicio seguro y confiable. Se Espera que sea así.