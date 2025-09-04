Narcos detenidos en Baní corrieron con suerte al evitar ataque militar

Los ocupantes de la embarcación interceptada por autoridades dominicanas en las costas de Baní con 448 paquetes de cocaína deberían dar gracias a Dios de que en su trayecto por el mar Caribe desde La Guajira, en Colombia, no fueron avistados por buques de guerra que ha desplegado EUA en la zona.

Esos narcos podrían haber sufrido las mismas consecuencias de los once ocupantes de una lancha impactada con un disparo de misil desde un barco gringo.

Puedes leer: Persecución marítima: autoridades detienen lancha con alijo 448 kilos de cocaína en costa Baní

En el caso de la embarcación con drogas que trató de llegar a la riada banileja, fue interceptada en una persecución y decomisada la cocaína.

El presidente Trump reveló el martes que él mismo dio la orden de disparar en aguas del mar Caribe contra la lancha que dijo llevaba drogas y once miembros del “Tren de Aragua”, además de advertir que otras embarcaciones como esa correrían la misma suerte. Los narcos que llegaron aquí están vivos de milagro.