Abril tocará su “Acorde final” en el cine

Todo amante del teatro en RD tiene un recuerdo de “Acorde final”, montaje exitoso y valorado por la crítica en su puesta en escena del 2014, que sin dudas dejó a cada persona que asistió un poco contagiado del dolor desgarrador del personaje Abril.

Abril se refugia en su piano, luego de sufrir la pérdida de un ser amado y con el tiempo se apega tanto a él que olvida todo a su alrededor, sumiéndose en un total abandono. La actuación, protagonizada por la misma creadora del texto, la reconocida actriz Patricia Muñoz, le valió una nominación a los premios Soberano en el año 2015.

Ahora ese mismo texto, ampliado y trabajado cuidadosamente por la también actriz Pachy Banks, llega a los cines, siendo la segunda obra de teatro en el país que se adapta para cine dominicano.

¿Qué tanto esfuerzo se requiere para ampliar un texto de teatro y llevarlo al cine? –le preguntamos- resaltando el trabajo de Banks, Patricia comparte que la labor de ésta fue titánica, ya que como la obra es tan breve, que solo dura 45 minutos, no calificaba para un largometraje.

“Pachy también tenía la presión de mi parte de que yo no quería una película que le diese toda la información al espectador, si no que él fuese construyendo la historia. Al escribir una obra tan corta, lograrlo en teatro se nos facilitó, además que teníamos a Chapuseaux como director que sabía muy bien como hilvanar la historia de esta manera. Ya para una película es mucho más complicado y delicado. El hecho de que la historia sea una de muchos silencios, miradas y pausas, jugó a nuestro favor”, explicó.

Sobre si tanto ella como Pachy Banks quedaron satisfechas con el resultado final del guión, cuenta que 100 por ciento, ya que el hecho de que Banks fue la escenógrafa de la obra y también formó parte del elenco cuando se puso en escena, facilitó el proceso ya que ella conocía bien la atmósfera y la manera en que quería que la historia se contara.

Destaca que Banks es la artista más completa que ha conocido hasta el momento y una caja de sorpresas, ya que cuando le dijo que quería adaptar el guión al cine, le respondió: “¿Que hay que adaptarla a cine? Tranquila que yo lo hago”, y se dedicó a analizar y estudiar los mejores libros sobre el tema, además de tener largas sesiones de trabajo con Ángel Muñiz, quien le asignó a su editor, Alberto Matos (Albertón), filmar varios ensayos y luego editarla. Argenis Fortuna fue su primer asistente de dirección.

La carga emocional

En agosto del 2014, cuando “Acorde final” subió a escena en la Sala Ravelo, Patricia confesó que por la carga emocional del personaje la obra la dejaba exhausta por lo que le preguntamos qué efecto dejaba en ella representar a Abril, en el cine.

“Fue mucho mayor, drenante, no necesariamente por ser cine, si no por mi situación personal ahora. Cuando escribí Acorde Final para teatro yo era una mujer feliz y silvestre, de eso hace ya más de 15 años y pues, la vida me ha dado algunos golpes, no tan terribles como los de Abril, pero sí me han dejado bastante frágil por decirlo de alguna manera, entonces representarla ahora fue visceral”.

“Acorde final” recorrerá varios festivales y se planea que llegará a los cines del país a mediados del 2025. Patricia adelanta que ya está escribiendo su próximo guion para cine, que titula “Hasta el lunes…”.