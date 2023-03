Acceso, saneamiento y calidad: El cambio que el mundo espera para el agua

En RD, como en muchos países, las acciones no han sido suficientes y hay gente sin acceso al líquido o que lo reciben precariamente. El agua se podría calificar como el bien más importante de la humanidad, sin ese líquido no se puede vivir. Pero a pesar de esta realidad, no todas las personas tienen acceso a ella, incluso, hay millones de enfermedades y muertes a nivel mundial por su carencia o mala calidad.

Hoy miércoles 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, fecha instaurada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993 y que se conmemora en medio de una crisis donde se sigue luchando por el saneamiento y acceso universal al preciado líquido.

A la fecha, 2 mil millones de personas viven sin acceso al agua potable de forma segura y se prevé que la demanda mundial del líquido, en extracciones de agua, aumente en un 55 % para el 2050.

Para abordar la situación, representantes de todo el mundo se reunirán del 22 al 24 de este mes en Nueva York, Estados Unidos, para participar en la conferencia de la ONU sobre el agua 2023.

Durante las actividades se hará el lanzamiento del Informe Mundial de la ONU sobre el “estado de los recursos hídricos”.

“Se trata de la principal publicación en torno a los problemas relacionados con el agua y su saneamiento que es elaborada por la UNESCO en nombre de la ONU-Agua. En ella se darán recomendaciones a la hora de marcar políticas basadas en mejores prácticas y análisis en profundidad”, refiere la ONU.

El lema de este año es “Acelerar el cambio” y se busca que los gobiernos de todo el mundo aceleren el cumplimiento del punto 6 de los Objetivos de Desarrollos Sostenibles (ODS), asumidos en el 2015. Este se llama “Agua limpia y Saneamiento”. Además del punto 6 de los ODS, se espera que esos días se aborden otras metas relacionadas con el agua, acordadas internacionalmente.

“En 2015, el mundo se comprometió con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 como parte de la Agenda 2030: la promesa de que todos tendrían agua y saneamiento gestionados de forma segura para 2030”, refiere la ONU.

La meta está lejos de conseguirse a siete años de la fecha, por eso se busca que los gobernantes apresuren sus acciones para llegar a la meta y que no suceda igual que con los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) que muchos no se cumplieron al 2015, como era su meta, y por ello se acordaron los ODS.

Situación del agua a nivel mundial

De acuerdo a datos de la ONU, 1.4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficientes.

Refiere el organismo que casi la mitad de la población mundial (3,600 millones de personas) carece de un saneamiento seguro y que, a nivel mundial, el 44 % de las aguas residuales domésticas no se tratan de forma segura.

¿Qué pasa en la RD?

En la República Dominicana, al igual que en otros países, los diferentes gobiernos han encaminado esfuerzos por mejorar el acceso de la población al agua potable y de calidad. Han realizado acciones para cumplir con el ODS 6, pero estas no han sido suficientes hasta el momento y, la realidad es que hay comunidades sin acceso al líquido o que lo reciben de manera deficiente.

Aparte de esto, este año la nación está siendo afectada por una severa sequía, lo que empeora la situación, ya que muchos recursos deben de ser empleados para contrarrestar la situación.

Una obra en la que se trabaja es la presa de Monte Grande, ubicada entre las provincias Azua y Barahona, la cual aportará agua a 51 comunidades y ayudará en la producción agrícola de la región Sur con los sistemas de riego.

El Proyecto Múltiple de la Presa incluye también la construcción de dos plantas de tratamientos de aguas residuales, sistemas de canales para riego, obras de conducción de agua hacia la planta potabilizadora de la provincia de Barahona, obras de mitigación ante inundaciones, una central hidroeléctrica al pie de presa y una línea de transmisión, entre otras.

También el Gobierno construye plantas de tratamientos de aguas residuales en distintos puntos del país, con lo que contribuiría al saneamiento del líquido.

En la República Dominicana existe una disponibilidad hídrica de 25.967 km3/año, de los cuales el 90 % corresponde a fuentes superficiales y el resto a fuentes subterráneas. La disponibilidad anual per cápita es de 2.676 m3/persona/año.

La esperada Ley de Aguas

Desde hace 16 años en el Congreso Nacional está depositada la llamada Ley de Agua, la cual no ha sido aprobada, pese a las promesas de los diferentes gobiernos.

En su artículo 1 dicha ley dice: La presente Ley se enmarca dentro de los principios rectores de la Ley General de medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley No.64-00) y tiene por objeto regular el dominio público hídrico, así como la preservación de su calidad y cantidad, para lograr el desarrollo sustentable de la Nación.

Esta Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Agrega en el artículo 2 que: Esta Ley es aplicable a la totalidad de las aguas en todo el territorio de la República Dominicana, sean estas superficiales, subterráneas o marinas, cuando se trate su explotación, uso y aprovechamiento y la preservación de su calidad.

Olmedo Caba

Acciones contra la sequía

Olmedo Caba, director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), explicó que, debido a la sequía estacional presente en el país desde el mes de diciembre, los caudales de entrada a las presas están por debajo del caudal de salida producto del déficit de precipitaciones en las cuencas hidrográficas, generando una sequía hidrológica.

“Debido a ello, se está consumiendo el agua que está almacenada en las presas, por lo que están disminuyendo de nivel y de volumen”, refirió al ser entrevistado por El Nacional.

Agregó que realiza reuniones con las Juntas de Regantes que operan en los puntos más críticos, con la finalidad de conocer las etapas de los cultivos, determinar cuántos riegos faltan para finalizar las cosechas y programar la entrega de agua de manera oportuna para evitar pérdidas.

Producto de los acuerdos internos entre las juntas de regantes, la distribución de agua se hace por turnos de riego cada 8 y 9 días. Ante la situación de sequía, los turnos se están haciendo cada 11 días para frutos menores y cada 21 días en plantaciones frutales.

En tanto, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó en su boletín del jueves de la semana pasada que la producción de agua potable del país se sitúa en 346.62 millones de galones por día para el Gran Santo Domingo, lo que implica una disminución de aproximadamente 18.53 millones de galones por día.

“Hemos dejado de producir una cantidad considerable de agua potable, producto de la sequía que afecta a todo el país y gran parte de América Latina y el Caribe, reflejada en los caudales de las cuencas de los ríos Haina, Isa-mana, Duey, Isabela, Nizao y Ozama”, expresó Luis Salcedo del Departamento de Operaciones de la Corporación.

Nivel de las presas

El funcionario reveló que Valdesia, la principal fuente de abastecimiento de agua potable se encuentra en la cota 141.92 de su nivel máximo que es de 150, lo que se traduce en una reducción de 0.72 metros cúbicos de agua en su nivel.

Mientras que la presa de Jigüey tiene una cota de 520.32 metros cúbicos de 541.50, su nivel máximo, para una reducción de 0.72 metros.

Caudal en los ríos

En cuanto al caudal en los ríos la CAASD informó que existe una reducción en las diferentes cuencas hidrográficas.

Actualmente el caudal del río Nizao es de 5 metros cúbicos, sin embargo, la demanda es superior, y se está extrayendo 16.17, es decir, 11.17 metros por encima de su capacidad.

Otras cuencas hidrográficas que presentan una disminución en su caudal son el Acueducto Duey, Issa- Mana, Haina e Isabela.

Para paliar el déficit en el suministro de agua potable la CAASD se mantiene distribuyendo camiones cisterna a los sectores que presentan mayor dificultad en la obtención del preciado líquido.