Accidente aéreo en Carolina del Norte deja varios muertos; autoridades investigan si viajaba Greg Biffle

Redacción Internacional.- Un avión de negocios con seis personas a bordo se estrelló este jueves mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, en Carolina del Norte, provocando un incendio de gran magnitud y dejando múltiples víctimas mortales, informaron autoridades locales y federales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la aeronave, un Cessna C550, regresaba al aeropuerto poco después de despegar cuando se produjo el accidente. El sheriff del condado de Iredell, Darren Campbell, confirmó la existencia de fallecidos, aunque no precisó el número exacto de víctimas.

Registros de vuelo indican que el avión estaba registrado a nombre de GB Aviation Leasing, una empresa vinculada al ex piloto de NASCAR Greg Biffle. Las autoridades investigan si Biffle y miembros de su familia viajaban a bordo de la aeronave al momento del siniestro, información que aún no ha sido confirmada de manera oficial.

Creencia inicial de que Biffle

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Carolina del Norte, existe la creencia inicial de que Biffle fue visto abordando el avión junto a familiares directos, aunque las autoridades indicaron que están a la espera de las identificaciones formales por parte de los examinadores médicos.

El director del aeropuerto, John Ferguson, informó que la FAA asumió el control de la escena y que el aeropuerto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso mientras se retiran los escombros de la pista y se desarrollan las labores de investigación. Hasta el momento, no se ha determinado la causa del accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA encabezan la investigación del siniestro. Reportes meteorológicos indican que al momento del accidente se registraban condiciones de llovizna y nubosidad en la zona.

Equipos de emergencia trabajando

Imágenes difundidas por medios locales muestran a equipos de emergencia trabajando en la pista, mientras las llamas consumían partes de la aeronave siniestrada.

El accidente se suma a una serie de incidentes aéreos investigados en Estados Unidos durante 2025. Según datos de la NTSB, en lo que va de año se han registrado más de 1,300 accidentes aéreos en el país, involucrando desde aeronaves privadas hasta aviones comerciales.

