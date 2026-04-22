Tras inundaciones, Caasd supervisa cañadas de Guajimía y Los Girasoles

Santo Domingo.- El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, inspeccionó este miércoles los trabajos de saneamiento que ejecuta la institución en un tramo de 300 metros lineales de la cañada Guajimía, donde fue colocado un bypass y una malla en el área del puente para evitar inundaciones y taponamientos por residuos sólidos.

Junto a un equipo de ingenieros, Suberví Hernández también supervisó el tramo correspondiente a la cañada Las Caobas, que abarca 880 metros lineales, cuyos trabajos iniciaron tras la demolición de “La Gomera” el pasado lunes. Este afluente será saneado y contará con un parque recreativo para el disfrute de los residentes de la zona.

“Nos hemos propuesto trabajar diferentes tramos de las ocho cañadas de Guajimía cada semana”, expresó el director de la CAASD.

Entre las cañadas mencionadas figuran El Abanico de Herrera, Ciudad Agraria, El Indio Izquierdo, Indio Derecho, Las Caobas y Los Girasoles, entre otras que convergen en esa área.

Quizas te interese: Destruyen más de 10 mil fuegos artificiales incautados por venta ilegal

Suberví reiteró que no existe sistema hidráulico capaz de soportar la cantidad de basura que algunas personas arrojan a las cañadas y calles de la ciudad.

“Cuando hay taponamiento por desechos, el agua se devuelve y eso provoca las inundaciones”, advirtió.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que proteja su entorno y evite lanzar basura a los afluentes y cañadas.

Otro punto visitado este miércoles fue la cañada de Los Girasoles, con una longitud de 2,182 metros lineales, cuyo desbordamiento ha provocado importantes inundaciones en la avenida Monumental durante períodos de fuertes lluvias.