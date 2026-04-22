Día de la Madre Tierra: el planeta vive su hora más crítica, revelan datos oficiales

Cada 22 de abril, las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que trasciende lo simbólico y pone sobre la mesa una realidad respaldada por datos científicos: el planeta enfrenta una crisis ambiental sin precedentes provocada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

La efeméride fue proclamada oficialmente por la Asamblea General de la ONU en 2009, mediante la resolución A/RES/63/278, impulsada por Bolivia y respaldada por decenas de países. Desde entonces, se reconoce a la Tierra y sus ecosistemas como “el hogar común de la humanidad”.

La ONU advierte: la Tierra “envía un mensaje”

En su mensaje oficial por esta fecha, Naciones Unidas sostiene que la Madre Tierra “envía un mensaje” ante el aumento de fenómenos extremos como incendios forestales, inundaciones, sequías, olas de calor y acidificación de los océanos.

El secretario general de la ONU advirtió recientemente que la humanidad está actuando como “un hijo delincuente de la Madre Tierra”, al destruir ecosistemas, contaminar el aire y alterar el clima con emisiones de gases de efecto invernadero.

Desaparecen 10 millones de bosques cada año

Uno de los datos más preocupantes publicados por la ONU señala que el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques anualmente, una extensión superior al tamaño de Islandia.

La deforestación impacta directamente en la producción de oxígeno, el almacenamiento de carbono, el ciclo del agua y la supervivencia de miles de especies animales.

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Un millon de especies al borde de la extinción

Las Naciones Unidas también estiman que alrededor de un millón de especies animales y vegetales están amenazadas de extinción.

La degradación de hábitats naturales, la expansión urbana, la minería ilegal, el tráfico de fauna y el calentamiento global figuran entre las principales causas.

La contaminación sigue siendo una amenaza diaria La contaminación continúa siendo uno de los mayores desafíos ambientales. Según datos citados por organismos internacionales, el plástico se ha convertido en una crisis mundial: solo los empaques representan 50 % de los residuos plásticos globales.

A esto se suma la contaminación del aire, vinculada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, especialmente en grandes ciudades.

Los impactos ya son visibles

La ONU advierte que el cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente. Huracanes más intensos, incendios más frecuentes, olas de calor récord y sequías prolongadas afectan millones de personas cada año.

Países insulares del Caribe, como la República Dominicana, figuran entre los más vulnerables al aumento del nivel del mar, erosión costera y tormentas tropicales más severas.

La respuesta global

Ante este panorama, Naciones Unidas impulsa iniciativas como:

Restauración de ecosistemas degradados

Reducción de emisiones contaminantes

Protección de bosques y océanos

Energías renovables

Producción sostenible

Consumo responsable

Educación ambiental

Más que una efeméride es un llamado de alerta