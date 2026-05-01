Santo Domingo.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de esta noche habrá una suspensión temporal del tránsito en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, como parte de los trabajos que se realizan en esa estructura.

El cierre iniciará a las 10:00 de la noche de este viernes y se extenderá hasta el lunes a las 4:00 de la mañana.

Según explicó la entidad, esta intervención forma parte de una programación técnica en horario nocturno, con el objetivo de reducir el impacto en la movilidad y garantizar la seguridad tanto de los conductores como del personal que labora en la vía.

Las autoridades señalaron que estas medidas requieren ajustes, pero están orientadas a mejorar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura vial.

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Recomendaciones a los conductores:

Planificar sus desplazamientos con antelación

Utilizar vías alternas durante el horario indicado

Respetar la señalización y las indicaciones del personal

Cierre del Puente Flotante

El MOPC también informó que este sábado 2 de mayo, el Puente Flotante sobre el río Ozama estará cerrado al tránsito vehicular de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El cierre se debe al paso de la embarcación M/V Bourbon Liberty 308, que estará saliendo del astillero Joseph Industrial Development Corp.

Durante ese período, los conductores podrán utilizar como rutas alternas los puentes Puente Juan Pablo Duarte, Puente Juan Bosch y Puente Matías Ramón Mella.

El Puente Flotante conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este.