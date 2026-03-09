Los restos de los fallecidos en el accidente son velados en la funeraria municipal de Cotuí./Foto Ramón Salcedo Soto

COTUÍ, Sánchez Ramírez. – Cuatro miembros de una misma familia fallecieron la noche del domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Duarte, próximo a la entrada de Falcombridge Dominicana, en el municipio de Bonao.

Las víctimas fueron identificadas como Patricia Mercedes Valdez, de 55 años; Fanni Mercedes Diplán, de 33; Leivi Martínez, de 32; y la niña Aila Aura Martínez, de 5 años.

De acuerdo con los informes preliminares, el accidente se produjo alrededor de las 7:00 de la noche, cuando dos vehículos colisionaron en la referida vía a la altura del kilómetro 78, en dirección norte-sur, sector La Minita.

Los vehículos involucrados en el accidente son un carr Honda Accord color gris, conducido por Martínez Hernández y una yipeta Lexus GX470 color dorado, cuyo conductor resultó ileso.

Funeraria municipal de Cotuí, donde son velados los restos de cuatro miembros de una familia que fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en Bonao. / Foto: Ramón Salcedo Soto.

La familia residía en el sector Cuesta Hermosa, en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Tras el impacto, al lugar acudieron unidades de emergencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, cuyos miembros brindaron asistencia a las víctimas y trasladaron a los heridos al Hospital Pedro Emilio de Marchena (Rodríguez Marchena) de Bonao, donde recibieron atención médica.

Luto y consternación

La tragedia ha causado profundo dolor y consternación entre los residentes del sector Cuesta Hermosa, quienes desde la noche del accidente han acudido a solidarizarse con los familiares de las víctimas.

Vecinos y allegados manifestaron su pesar por la pérdida de los cuatro miembros de la familia, cuyos restos son velados en su comunidad.

En tanto, las autoridades de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en la provincia Monseñor Nouel mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias que provocaron el fatal accidente.