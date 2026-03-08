Realizan vigilia en Cotuí para exigir el saneamiento de la Presa de Hatillo

COTUÍ, SÁNCHEZ RAMÍREZ.– Representantes de diversas organizaciones sociales realizaron una vigilia la mañana de este domingo en la glorieta del Parque Duarte, exigiendo medidas urgentes para la remediación ambiental de la Presa de Hatillo.

Los manifestantes, agrupados en el Bloque de la Dignidad y la Unidad Popular, acudieron al lugar vestidos de negro en señal de luto por el deterioro ecológico de la zona. El objetivo de la movilización es llamar la atención del Gobierno y de las empresas mineras que operan en la región, para que asuman su responsabilidad ante la contaminación que afecta al embalse.

Grupo realiza vigilia en Cotui pidiendo el saneamiento de la presa de Hatillo

Demanda de acciones conjuntas

Los voceros de la entidad, Tereso Arias, Isabel Estévez y Oscar Pérez, coincidieron en que es necesaria la unificación de todas las poblaciones afectadas. Señalaron que el Estado dominicano, junto a las compañías mineras Cerro Maimón, Falcondo y Barrick Pueblo Viejo, tienen la obligación de ejecutar un plan de saneamiento inmediato.

Según denunciaron, la Presa de Hatillo presenta niveles preocupantes de contaminación por metales pesados, aguas residuales y químicos, citando estudios realizados por la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Anuncian «Marcha por la Vida»

Al concluir la jornada, los líderes del movimiento anunciaron que el próximo 22 de marzo realizarán la denominada «Marcha por la Vida». Esta protesta consistirá en una caminata desde el Parque Duarte de Cotuí hasta la Presa de Hatillo.

Para esta actividad, se espera la participación de delegaciones de Bonao, Piedra Blanca, Maimón, San Francisco de Macorís, Nagua, Samaná, Santiago, La Vega, entre otras localidades que comparten la preocupación por la preservación de los recursos hídricos de la región.