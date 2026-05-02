Incautan medicamentos ilegales valorados en RD$31 millones en Espaillat

Santo Domingo.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al CECCOM y la DIGEMAPS, realizaron dos operativos simultáneos de allanamiento en el municipio de San Víctor, provincia Espaillat, donde fueron decomisados 1.5 millones de medicamentos ilegales.

La mercancía, valorada en RD$31 millones, fue encontrada en 55 fundas negras de 55 galones, donde era almacenada con la intención de ser comercializada de manera ilícita, sin contar con el correspondiente registro sanitario.

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Los operativos se llevaron a cabo en coordinación con el Ministerio Público, en un establecimiento identificado como Osiris Variedades y en otro local sin nombre comercial.

Las autoridades indicaron que la intervención se ejecutó por violaciones a la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la Ley General de Aduanas 168-21 y el Código Tributario de la República Dominicana.

Las instituciones actuantes reiteraron su compromiso de proteger la salud de la población, así como de garantizar la seguridad jurídica y económica del país, salvaguardando las finanzas públicas y el comercio formal.

El CECCOM destacó que su accionar responde a su misión de supervisar la distribución y comercialización de productos regulados, incluyendo medicamentos, combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco, en el marco de la Ley 17-19.

Finalmente, informaron que los responsables fueron puestos a disposición de la justicia, mientras continúan las investigaciones para profundizar en el caso.