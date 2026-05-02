Barahona.– El expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, arremetió contra el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que calificó de “tramposo” y acusó de utilizar recursos del Estado con fines electorales.

Durante un encuentro con la dirigencia provincial en Barahona, Fernández denunció presuntas irregularidades en el pasado proceso electoral, incluyendo compra de dirigentes, captación de alcaldes opositores y uso indebido de recursos públicos.

Asimismo, cuestionó el manejo de los 750 millones de dólares provenientes del acuerdo con Aerodom, al afirmar que no se destinaron a obras, sino a actividades político-electorales.

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El exmandatario destacó el crecimiento de la FP en la región Sur y desarrolló una agenda de encuentros con distintos sectores en Barahona.

Este domingo Leonel Fernández encabezará la juramentación de nuevos miembros del partido en el Palacio de los Deportes de esa provincia.