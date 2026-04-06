Acofave reiteró que el gremio no busca detener el proceso de compra de los camiones, sino que se ajuste a la normativa vigente y garantice la participación equitativa de los actores del mercado.

La directora ejecutiva de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Yris Nelsi González, afirmó este lunes que las irregularidades denunciadas en el proceso de licitación para la compra de 100 camiones compactadores de basura “no es un caso aislado”, al advertir sobre distorsiones recurrentes en los procesos públicos de adquisición en el país.

González sostuvo que de manera constante reportan casos similares, en el que algunos de sus miembros se ven afectados por tecnicismos exigidos durante los concursos de compras y contrataciones sorteados por parte de las instituciones gubernamentales.

“Hay mucha incertidumbre sobre este proceso y como gremio nosotros vivimos vigilantes porque esto no es un caso aislado. Constantemente vivimos reportando situaciones y distorsiones donde hay aspectos técnicos que muchas veces no son abiertos para que la mayoría participe. Teníamos la esperanza de que con la nueva ley de contrataciones públicas esas situaciones se minimizaran”, expresó a El Nacional.

Inviable 70 camiones en cinco días

La ejecutiva explicó que el tiempo de entrega de 100 camiones como exige el pliego de condiciones elaborado por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) es “muy corto”, además una evidencia de un proceso no transparente y que se desea beneficiar a un importador específico.

Detalló que el organizador establece como requisito indispensable del proceso que el oferente demuestre que tiene por lo menos para entrega en 5 días 70 unidades de esas 100, y en los próximos 30 días los camiones restantes (30), lo que es imposible para el mercado local.

“Esto es logística y financieramente imposible para la industria dominicana. Si tú consultas los datos de importación de aduanas, en el año pasado al país se importaron entre 100 y 105 unidades compactadores de basura. Y, tú me estás diciendo que, en una licitación de un producto, que es altamente costoso, se quiere la disponibilidad de más de la mitad en cinco días”, manifestó.

González sostuvo que esa exigencia rompe con la lógica operativa del sector, donde los camiones compactadores suelen fabricarse por pedido y bajo especificaciones técnicas particulares, lo que limita la disponibilidad inmediata en inventario.

Entre esas especificaciones, están: el sector económico donde serán utilizados, el tipo de residuo que va a verter, el terreno que transitará, la capacidad de motor, el volumen de la basura, entre otros, por lo que “comprar un camión de estos no es como ir a un supermercado”, dijo.

Yris Nelsi González, directora ejecutiva de Acofave, quien conversó con El Nacional.

Transparencia del preceso

En ese contexto, la representante de Acofave reiteró que el gremio no busca detener el proceso, sino que se ajuste a la normativa vigente y garantice la participación equitativa de los actores del mercado. Asimismo, que la entidad compradora obtenga certificaciones reales de respaldo técnico y empresarial en esta adquisición, ya que el monto supera los RD$700 millones de los contribuyentes.

“Nosotros como gremio lo que estamos es externando también nuestra preocupación, exigiendo que todos los procesos de licitación cumplan con lo que establece la ley y los reglamentos, que respeten la libre competencia, la pluralidad de la participación y que le den apertura a una serie de comerciantes… Nosotros y muchos de nuestros miembros entienden que definitivamente es un proceso que se está haciendo para favorecer particularmente a un solo importador que no conocemos quién puede ser”, expresó.

Sin respuestas

La directora ejecutiva afirmó que hasta el momento no han recibido respuesta oficial por parte de las autoridades, especificamente de la Dirección General de Compras y Contrataciones, pese a las observaciones presentadas dentro de los plazos establecidos.

“Mira, todavía no hemos tenido respuesta. Tú conoces que los procesos de licitaciones públicas tienen plazos establecidos; estamos dentro del plazo. Esperamos que en cualquier momento las autoridades competentes den respuesta a las diferentes observaciones que no solamente Acofave ha hecho; inclusive en las redes se ha visto correspondencia de empresas objetando el proceso. Todo conocedor del sector vehículo evidencia que, por los requisitos que este proceso tiene, es un proceso que no es regular, no es correcto y no es razonable lo que está exigiendo”, manifestó.