Acontecimientos positivos

La Ciudad Sanitaria

Con el nombre del maestro de la medicina Dr. José Joaquín Puello fue inaugurado recientemente este complejo hospitalario que por muchos años recibiera los nombres de Williams Morgan y posteriormente Dr. Luis Eduardo Aybar.

Se trata de un complejo grupo de edificaciones que atenderá a miles de pacientes de escasos recursos en las áreas de la Medicina Interna, la cirugía y la atención materna infantil.

Desde que el ex presidente Danilo Medina dio el primer picazo en su primer gobierno, muchas han sido las posposiciones e incidentes ligados a tan importante obra.

Se impone cuidar en extremo esta reliquia y entender que fue un acto justiciero poner el nombre de José Joaquín a la más importante obra sanitaria de nuestro país.

La Feria Internacional del Libro (FIL)

Cada año el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación exponen durante diez días las ultimas publicaciones impresas y en otros formatos de la producción literaria local e internacional.

Paneles, simposios, puestas en circulación, charlas y espacios culturales diversos han engalanado el Teatro Nacional y sus alrededores.

Dedicado al historiador Frank Moya Pons el evento recibió a unos 40 invitados internacionales que participaron en charlas y talleres de primer nivel.

El ministro de cultura, el debutante Roberto Angel Salcedo (Robertico) nos sorprendió positivamente con su eficiente desempeño.

RTVD Televisión Nacional y los Trinitarios

El canal oficial se la ha lucido.

Iván Ruiz ha dado un impulso creativo a la vieja voz dominicana.

Programas innovadores, televisión infantil diaria, series históricas de creación nacional y programas como la mirada; central deportes y un set de noticias de buen nivel.

Telenovelas como La familia espejo de facturación netamente nacional.

Cierran la noche con un novedoso programa de variedades que mezcla el humor y la orientación.

Los primeros 6 capítulos de la fundación de La Trinitaria prometen ser una cátedra para los estudiantes y el pueblo que desconoce nuestra real historia y el costo de nuestra independencia de Haití, que nos subyugó por 22 años.

Termino diciendo que en el país ocurren muchas cosas dignas de divulgar, pero predomina la tendencia a propagar la tragedia y el pesimismo.

Las tres perlas que acabas de leer reafirman que hay futuro y esperanzas aunque queda mucho por hacer….