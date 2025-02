ACOPROVI: A constructores y adquirientes de viviendas no les ha llegado reducción tasas interés

La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas –ACOPROVI– aclaró que a los desarrolladores de proyectos habitacionales y a los adquirientes de casas y apartamentos no ha llegado la reducción de las tasas de interés tal y como se había prometido.

La ingeniera Annerys Meléndez calificó como muy positivas las medidas adoptadas por el Banco Central de reducir su Tasa de Política Monetaria y liberar recursos del Encaje Legal para que las instituciones financieras reduzcan los intereses a constructores y compradores de viviendas, pero esa disminución no se ha producido.

Meléndez recordó que el subsector viviendas representa el 80% de lo que es la construcción privada, y esta a su vez es el 90% del sector de la construcción en sentido general, porque la inversión oficial en ese renglón ha caído a los niveles más bajos de los últimos 20 años.

Puedes leer: ACOPROVI realiza conversatorio para fortalecer estrategias en sector inmobiliario

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, la profesional de la ingeniería sostuvo que el sector que representa ha venido reclamando un mayor dinamismo en el sector de construcción gubernamental, porque las ciudades y el desarrollo inmobiliario requieren de las infraestructuras necesarias para poder servirse.

Definió como muy retador incrementar la participación del sector construcción en el Producto Interno Bruto, pues se recuerda que el crecimiento en el 2023 fue nulo, y tuvo que ver muchos factores, entre ellos la inflación, y en 2024 el incremento ha sido sumamente bajo, de 2.1%.

“Nosotros entendemos que tiene mucho que ver el impacto de las altas tasas de interés y las alzas de precios en los materiales de construcción, porque si bien es cierto que el poder adquisitivo de las personas no ha variado tanto en poco tiempo, los precios de las viviendas se han incrementado de manera significativa”, aclaró la dirigente del gremio empresarial.

Explicó que la estadística oficial, la que se usa para indexar los contratos, que es el Índice de Costos de las Viviendas, plantea que la inflación es de un 3.15%; sin embargo, si se hace una encuesta de cómo ha variado el precio de la vivienda, se puede determinar que oscila entre un 10 y un 15% en el 2024.

Recordó que las estadísticas oficiales establecen que desde la pre pandemia a la actualidad, el incremento de las viviendas se ha disparado a un 40.95%, y el Registro de Ofertas de Edificaciones (ROE), que habla de precios porque hace un censo de todas las ofertas comercializables, establece d un aumento de un 44%. Eso es pre pandemia con respecto a la actualidad.

“Si bien es cierto que estamos teniendo un panorama retador en cuanto a la inflación, que la real del sector ha sido entre un 10 y un 15%, sin embargo, la estadística oficial plantea menos de un 4%”, indicó.

Agregó que “también hemos tenido altas tasas de interés, y eso afecta las ventas de las viviendas. Cuando no se venden viviendas, aparte de que hay muchos dominicanos que no suelen servirse, es decir, el déficit habitacional aumenta.

Adicionalmente a eso, los constructores que no pueden detener su obra, porque irían a la quiebra, siguen las obras, y si no se venden, no inician nuevos proyectos”.

“Y es algo que hemos advertido desde meses pasados, que si no bajaban la tasa de interés, y las ventas se estaban ralentizando entre un 30 a un 40%, iba a pasar en el 2024 lo que ha sucedido, que se evidenció en el crecimiento del sector, porque los constructores no están iniciando nuevos proyectos hasta no ver mejores condiciones”, enfatizó la ingeniera Meléndez.

Sostuvo que, si bien es cierto que se han tomado políticas monetarias correctas, recientemente hubo liberación de encaje muy positivo; las tasas de referencia del Banco Central han disminuido en los últimos seis meses. Sin embargo, eso no se ha evidenciado en la tasa final que se aplica al adquiriente en sus préstamos hipotecarios y al constructor en su financiamiento interino.

“Y eso yo diría que es el factor detonante, de que ahora no tenemos una certeza de que, si las tasas de interés no bajan, no vemos cómo el sector construcción puede recuperarse de esa situación”, recalcó.

Dice costos del sector construcción aumentan por alzas de acero y el cemento

Otro componente que afecta al sector de la construcción tiene que ver con las continuas alzas en sus costos impulsados por los constantes aumentos de los precios del acero y el cemento, indicó la presidenta de ACOPROVI.

“Aparte del tema de las tasas de interés, hay otros inconvenientes que tenemos, aumentos en los precios de los materiales, que son los costos de la construcción; dentro de ellos, los más fundamentales son el acero y el cemento. Estos dos insumos significan el 44% del costo total de la construcción”, explicó la ingeniera Annerys Meléndez.

Recordó que el pasado año el acero se incrementó en un 9% y el cemento en un 4%, mientras que en enero de este 2025 se anunciaron nuevos aumentos de ambos rubros, y si siguen esas alzas que impactan el costo de construcción y el precio de la vivienda, va a ser imposible poder mejorar el poder adquisitivo de las personas.

“Aumentan los precios, aumentan las tasas, o no disminuyen; el dominicano no puede comprar una vivienda. Hacemos un llamado a los bancos a ver cómo podemos buscarle una solución al tema de los intereses, porque el Banco Central ha disminuido la tasa de referencia y ha habido una disminución del encaje, y en el caso de los productores de materiales, que sean lo más sensibles posible”, sugirió la dirigente empresarial.

Dijo que esa traducción de cualquier impacto que ellos tengan a nivel de materia prima o de costos, deben ser muy cautelosos en aplicarlas a sus nuevos precios, porque se cae en un círculo vicioso que provoca que el precio de la vivienda sea inasequible.

Admite estafas inmobiliarias están afectando las ventas de viviendas por un tema de inseguridad

Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI, admitió que las constantes denuncias de estafas inmobiliarias están afectando las ventas en el sector de la construcción de viviendas.

“Otro aspecto que no ha estado afectando en los últimos tiempos, afectando las ventas del sector, tiene que ver con esta percepción de que hay más estafas inmobiliarias que crea inseguridad, que yo podría desmitificar, porque la realidad es que no representa al sector”, apuntó Meléndez.

¿Hay más estafa en estos momentos? Las estadísticas que tenemos de ofertas de edificaciones, la más reciente del 2024, explica que existen 40,400 viviendas en proceso de ofertas, ya sean vendidas, en ventas u ofertas futuras, y de las más de 40 mil que existen en el Gran Santo Domingo, reflejan menos de un 70%, pero que si uno lo extrapola, vamos a suponer que sean 50 mil en total, cuántas estafas hemos tenido. Son muy dolorosas, pero no representan a los promotores tradicionales del sector, pero son cientos versus 50 mil; por eso es que tenemos que tener en cuenta que las estafas no son representativas en el sector de construcción y desarrollo de viviendas.

“Se pueden evitar, hay muchas cosas que la ciudadanía debe conocer para evitar ser estafada, primero elegir un constructor o promotor que sea de reputación en el mercado, eso es importante, porque la trayectoria de una empresa te mide cuál es su nivel de responsabilidad, la seguridad con que va a entregar el inmueble, y el segundo punto es el nivel de legalidad del proyecto.

Sobre ese particular dijo que hay que averiguar cómo está la permisología del proyecto, si el solar pertenece al mismo promotor que va a ejecutar el proyecto, si tiene un financiamiento aprobado.

“O sea, ¿cuáles factores le dan solvencia moral y económica al proyecto? Y por último, tiene mucho que ver con la competencia en el mercado. No nos dejemos engañar, si una vivienda en el mercado su precio ronda los US$100,000, y a usted le ofrecen una en US$50,000, con algunas amenidades que es imposible de lograr, como una playa cercana a un sitio donde no hay playa cerca, tómese en consideración que la oferta sea real”, recomendó la experta.

Annerys Meléndez pide regularizar 87 mil haitianos que necesita el sector como mano de obra

Al sector de la construcción le han afectado las repatriaciones desorganizadas que hacen las autoridades, pese a que cumplen con el porcentaje de 80/20 que exige la ley en cuanto a la contratación de mano de obra extranjera, explicó la presidenta de ACOPROVI, Annerys Meléndez.

“Las políticas de repatriaciones que ha habido en los últimos meses nos ha afectado, porque si se hace de manera desorganizada, sin prever que existe una mano de obra que se necesita y que está trabajando, que podría estar legal, porque cumple con el 80/20, se desorganiza y se afecta el sector”, advirtió la dirigente empresarial del sector construcción.

Meléndez dijo que si se toma la cantidad de empleos formales que genera el sector, cuya cifra asciende a los 435 mil trabajadores, y se aplica el 20%, por lo que establece la ley del 80/20, esto implica que necesitan 87 mil permisos de trabajo para los obreros haitianos que laboran en esa industria.

“Deberíamos tener, al menos, 87 mil permisos de trabajo de extranjeros para el sector de la construcción, y para que eso suceda, ¿qué debemos hacer, flexibilizar, o al menos actualizar hasta lo posible los requisitos para obtener esos permisos?”, sugirió.

Aclaró que “el extranjero está aquí, no podemos hacernos de la vista gorda con eso, no podemos decir que se vayan a su país, para que vuelvan de nuevo, y entonces saquen el permiso”.

Insistió en que el sector que representa cumple con el 80/20 que establece la ley y, según ella, el mito está en qué área de la construcción se mide: “Cuando estamos hablando de terminaciones, hay muchos dominicanos, pero las labores rudimentarias iniciales de mucha fuerza de trabajo, excavaciones, demoliciones y la parte de obras gris, los dominicanos no quieren hacer esas labores, pero eso no sucede aquí solamente; en otros países es lo mismo.

En el sector construcción, son los extranjeros, los inmigrantes, que toman esas labores que los locales no quieren hacer”.

Criticó que gran parte de los operativos contra la inmigración que implementan las autoridades los realizan en proyectos de construcción, en vez de ir por aquellos que no están insertados en labores productivas.

En otro orden, la presidenta de ACOPROVI atribuyó los derrumbes que se producen en algunas construcciones a que las mismas son construidas por personas que carecen de la formación requerida para este tipo de trabajo, y pidió a las autoridades sancionar a quienes se dedican a esa práctica sin la suficiente experticia para un trabajo tan delicado como ese.

En torno al bono para la vivienda de bajo costo, la profesional de la ingeniería favoreció que su entrega y administración sea transferida al Ministerio de Vivienda, ya que en la actualidad quien lo está llevando a cabo es la Dirección General de Impuestos Internos, cuya tarea principal es recaudar dinero.