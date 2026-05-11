La muerte de Carmelo habría ocurrido “de manera accidental en medio de una intervención” realizada por agentes policiales

Un teniente coronel retirado de la Policía Nacional murió este lunes tras resultar herido de bala durante un confuso incidente registrado en el sector La Ciénaga, en Santo Domingo Este, mientras agentes policiales realizaban un operativo en la zona.

La víctima fue identificada como Carmelo Polanco, oficial pensionado de la institución del orden, quien recibió varios disparos presuntamente ocasionados por miembros policiales que participaban en la intervención.

De acuerdo con un informe preliminar elaborado por investigadores del Ministerio Público, la muerte habría ocurrido “de manera accidental en medio de una intervención” realizada por agentes policiales.

La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que los agentes involucrados pertenecen a la Unidad de los Topos, grupo que regularmente participa en operativos contra el microtráfico en sectores populares.

Pesqueira indicó que los policías actuantes serán puestos a disposición del Ministerio Público para profundizar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades en el caso.

“Lamentamos la muerte de este teniente coronel que estaba en la honrosa condición de retiro”, expresó el portavoz policial durante declaraciones ofrecidas en la sede de la institución.

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En videos difundidos en redes sociales se observa que el oficial retirado fue trasladado en la parte trasera de una camioneta perteneciente a los mismos agentes vinculados al hecho.

Aunque las autoridades manejan preliminarmente la hipótesis de un posible error, en las grabaciones también se escucha a personas cercanas a Polanco reprochar la actuación de los agentes. Según versiones, el exoficial se encontraba compartiendo con familiares y amigos al momento del incidente.

Polanco falleció luego de permanecer varias horas recibiendo atenciones médicas.