¡Gasolina adulterada! Cierran tres estaciones de combustible en Azua y Montecristi

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, anunció el cierre de tres estaciones de combustibles en Villa Vasquez y las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, así como en Padre Las Casas, de Azua.

Aunque no especificó el nombre de las estaciones cerradas, Sanz Lovatón indicó que las «bombas de gasolina» no cumplían con los requisitos normativos de calidad.

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«La legalidad es seguridad. En el Ministerio de Industria y Comercio trabajamos del lado de la gente que merece respeto. En manos de Dios, ¡Vamos!», declaró el ministro en una publicación de X.

La clausura de las estaciones se llevó a cabo, tras análisis de laboratorio que comprobaron que la gasolina premium despachada no alcanzaba el octanaje de calidad necesario.

La estación clausurada en Villa Vásquez no cumplía con la calidad mínima requerida para la gasolina regular, mientras que las ubicadas en Padre Las Casas y Las Matas de Santa Cruz, en la premium.

La estación ubicada en Padre Las Casas es administrada por la empresa Bohechío; la de Villa Vásquez por Grupo Empresarial Cabrera y la de Las Matas de Santa Cruz por Coraymar.

Acabamos de cerrar 3 estaciones de combustibles en Padre Las Casas, Villa Vasquez y las Matas de Santa Cruz, que no cumplían con los requisitos de nuestro marco jurídico.



La legalidad es seguridad. En el @MIC_RD trabajamos del lado de la gente que merece respeto. En manos de… pic.twitter.com/w5ZpygvsFL — Yayo (@SanzLovaton) May 11, 2026

Combustible decomisado

Recientemente, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, el Ministerio ejecutó operativos en las provincias de San Juan de la Maguana y San Cristóbal, donde se decomisaron combustibles y mercancías valoradas casi dos millones de pesos.

En Sabaneta, realizaron un allanamiento en una estación clandestina de expendio de combustibles que operaba de manera irregular, donde decomisaron dos tanques metálicos soterrados con capacidad de 5,000 galones cada uno.