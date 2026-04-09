Actores de Hollywood que murieron y quizás no sabías

El mundo del cine continúa despidiendo a figuras inolvidables que marcaron generaciones. Entre pérdidas recientes y otras que estremecieron a la industria en años pasados, Hollywood sigue honrando a las estrellas cuyo talento dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento.

Robin Williams

La muerte de Robin Williams el 11 de agosto de 2014 conmocionó al mundo. Según la investigación preliminar, el actor ganador del Oscar por El indomable Will Hunting se ahorcó con un cinturón en su dormitorio.

Williams venía luchando contra una severa depresión y, aunque controló por décadas sus adicciones a las drogas y el alcohol, había recaído meses antes y acudido a rehabilitación.

Philip Seymour Hoffman

El 2 de febrero de 2014, Philip Seymour Hoffman fue hallado muerto en su apartamento de Nueva York a causa de una sobredosis.

El actor, uno de los intérpretes más respetados de su generación, forjó su carrera en el cine independiente de los 90 y ganó el Oscar por su papel en Capote.

Su partida abrupta dejó inconclusa una trayectoria brillante y profundamente admirada.

Cory Monteith

Cory Monteith, estrella de Glee, murió el 13 de julio de 2013 en un hotel de Vancouver a los 31 años.



Su muerte fue causada por una intoxicación letal de alcohol y heroína.

Monteith se convirtió en un ícono juvenil y su fallecimiento impactó a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Brittany Murphy

Brittany Murphy, actriz recordada por Ni idea, Recién casados y 8 Mile, murió el 20 de diciembre de 2009 a los 32 años en Los Ángeles.

Su fallecimiento se atribuyó a neumonía, anemia y uso de medicamentos, un caso rodeado de polémica tras la muerte de su esposo meses después.

Murphy continúa siendo considerada una de las intérpretes más carismáticas de los 2000.

Angus Cloud

Angus Cloud, conocido mundialmente por su papel como Fezco en Euphoria, falleció el 31 de julio de 2023 en Oakland a los 25 años.

La causa oficial fue una sobredosis accidental.

Su estilo actoral naturalista lo convirtió en un fenómeno cultural y una de las revelaciones más potentes de su generación.

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Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, murió el 28 de agosto de 2020 en Los Ángeles a los 43 años.

El actor llevaba cuatro años luchando en secreto contra un cáncer de colon.



Su muerte sorprendió al mundo entero y dejó un vacío enorme en la industria, especialmente en el universo Marvel donde interpretó al inolvidable T’Challa.

Gene Hackman

El legendario actor Gene Hackman, ganador del Oscar y protagonista de clásicos como Sin Perdón y French Connection, falleció en 2025 a los 95 años.

Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron encontrados muertos en su hogar.

Ella falleció primero por una infección por hantavirus; él murió días después debido a un fallo cardíaco mientras se encontraba solo.



En la ceremonia de los Oscar, Morgan Freeman lo despidió con un homenaje:

“Gene siempre decía: ‘No pienso en mi legado, espero que me recuerden por hacer un buen trabajo’. Gene, te recordaremos por eso y por mucho más.” Michael Patrick

Michael Patrick, reconocido por su participación en Juego de Tronos, murió en abril de 2026 a los 35 años.

Luchaba contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde 2023.

Su esposa lo despidió con un mensaje que conmovió a sus seguidores alrededor del mundo.

Valerie Perrine

Valerie Perrine, famosa por interpretar a Eve Teschmacher en las películas originales de Superman, murió el 23 de marzo de 2026 a los 82 años.



La causa fue un paro cardiopulmonar, con Parkinson como condición subyacente.

Eric Dane

Eric Dane, recordado por su papel como Mark “McSteamy” Sloan en Grey’s Anatomy y por su participación en Euphoria, falleció en 2026 a los 53 años debido a complicaciones de ELA.



Su muerte desató una ola de homenajes en redes sociales.

Robert Carradine