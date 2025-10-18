Actuación histórica de Ohtani: Supera récords en la postemporada de la MLB

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra el trofeo tras su victoria contra los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la LN.

LOS ÁNGELES.- A veces todo lo que se necesita es un juego.

Shohei Ohtani amaneció el viernes por la mañana con una mala racha ofensiva que se extendió por dos rondas de postemporada. Su equipo estaba a una victoria de regresar a la Serie Mundial, pero había aportado poco al plato en los primeros tres juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Al final de la noche, Ohtani estaba de pie en el centro del escenario en el Dodger Stadium, sosteniendo el trofeo de MVP de la NLCS después de que su equipo barrió a los Brewers con una victoria de 5-1 e instando a los fanáticos de los Dodgers de todo el mundo a brindar por los banderines consecutivos de la Liga Nacional.

“Ganamos como equipo, y esto fue realmente un esfuerzo colectivo”, dijo a través del intérprete Will Ireton. “Así que espero que todos en Los Ángeles, Japón y el mundo entero hayan podido disfrutar de un sake realmente bueno”. Puedes leer: Dúo dinámico: Glasnow y Ohtani aseguran la serie para su equipo

Ohtani hizo de esta una gran final para el recuerdo con una actuación excepcional en ambos lados de la cancha. Conectó tres jonrones, incluyendo uno que salió disparado del Dodger Stadium, y ponchó a 10 en más de seis entradas en blanco como lanzador abridor.

De cara al cuarto juego, Ohtani había bateado de 29-3 (.103) con un extrabase en sus últimos siete juegos. No había lanzado en casi dos semanas, desde que tuvo una buena apertura en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en Filadelfia. Pero el viernes logró cuajar en una actuación tan magnífica que su mala racha ya no tuvo consecuencias.

El año pasado, el impresionante partido de Ohtani en Miami, en el que creó el 50-50, se convirtió en su actuación ofensiva distintiva como Dodger. Este año, alcanzó nuevas alturas bajo las luces con quizás su mejor juego completo como jugador de dos vías.

«Esa fue probablemente la mejor actuación de postemporada de todos los tiempos», dijo el mánager Dave Roberts. «Ha habido muchos partidos de postemporada. Y hay una razón por la que es el mejor jugador del planeta».

Los jonrones

116.5

MPH

Velocidad de salida del primer jonròn de Othani, con distancia proyectada de 446 pies, segùn Statcast.

116.9

MPH

Velocidad de salida del segundo jonrón de Othani, con 469 pies de distancia.

113.6

MPH

Velocidad de salida del tercer jonròn de Ohtani, proyectado en 427 pies.

Por: Sonja Chen

MLB:com