Acuerdan ampliar el plan básico salud afiliados ARS

El Plan Básico de Salud de los afiliados al Sistema de Seguridad Social será ampliado para incluir la cobertura de más enfermedades y ampliar el catálogo de medicamentos, tras un acuerdo entre el Gobierno y el Colegio Médico Dominicano (CMD) que busca poner fin al conflicto con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Senén Caba, presidente del CMD, resaltó que en el caso de los pacientes mentales, el Servicio Nacional de Salud (Senasa) comenzó a atenderlos en el régimen contributivo y también se harán los estudios de rigor por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) también comiencen a brindarles servicios.

Asimismo, al referirse a los pacientes discapacitados, Caba indicó que se harán los estudios de rigor y se instruyó a Jesús Feris Iglesias, gerente de la Sisalril, para que haga las evaluaciones para que los médicos familiares y geriatras, en una primera etapa, atiendan a esos usuarios que no se puedan trasladar.

Dijo que en cuanto a los medicamentos, el CMD y las sociedades médicas especializadas se reunirán con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, para conocer el glosario de los nuevos fármacos que han llegado al mercado, y luego se convocará a las instancias correspondientes para que se haga un recosteo de aquellas situaciones que no están contempladas.

«Todos estuvieron de acuerdo que el Plan Básico de salud tiene que ampliarse, que no se le puede ni se le dirá a ningún paciente jamás: No se te cubre tal o cual enfermedad ; siempre habrá que buscarle una alternativa. Si el tratamiento, si la condición no está en los catálogos que se conocen el seguro por lo menos deberá cubrirle el nivel de atención elemental básico», enfatizó Caba.

Senén Caba informó además que el próximo miércoles habrá un encuentro del Comité de Salarios, convocado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, para tratar lo concerniente a las tarifas e incremento de las consultas u honorarios de los médicos. Ese mismo día, también se reunirán con el ministro de Salud Pública para valorar las enfermedades y medicamentos.

“Queremos que entiendan que esta es una lucha para que el paciente tenga mayores beneficios y sus dolencias se han atendidas sin contratiempos cuando acudan a un centro médico”, puntualizó.