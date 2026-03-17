MIAMI.- Los venezolanos celebran su paso a la final del Clásico Mundial de Béisbol, pero su mayor satisfacción es haber confiado en el grupo que se conformó para alcanzar este momento.

“Nunca hubo desconfianza, siempre estuvimos en la misma página y eso fue lo que nos trajo hasta aquí”, señaló Ronald Acuña Jr., luego de su avance tras superar a Italia 4-2.

El sentimiento encontrado entre jugar al béisbol y representar la patria es algo que caracteriza mucho a los jugadores latinos en este tipo de eventos. Acuña Jr. reconoce que independientemente de lo que esté sucediendo en su país deben salir a jugar duro para levantar la bandera al final del partido.

“Nuestro país se merece este partido y con el favor de Dios vamos a salir con la misma energía y con el mismo entusiasmo de los partidos anteriores”, manifestó el estelar jardinero perteneciente a los Bravos de Atlanta.

Acuña Jr., quien ha sido afectado por varias lesiones en las últimas temporadas, reconoce que la vida siempre tiene una recompensa para quienes se esfuerzan y trabajan duro para alcanzar una meta y especialmente luego de Venezuela haber quedado eliminada en el pasado Clásico por los estadounidenses.

“El béisbol te da oportunidades. Estoy súper contento de jugar contra Estados Unidos nuevamente”, expresó.

Reconociendo la gran hermandad existente entre los latinos fuera del terreno de juego, Acuña Jr. agradeció el apoyo brindado por los demás países especialmente a República Dominicana por quererlo como uno de los suyos.

“La verdad que estamos súper contentos por el apoyo, porque todos somos América. Los latinos siempre estamos unidos y República Dominicana siempre ha aportado a mi carrera y estoy muy agradecido por eso”, destacó.

Sabiendo que Venezuela aún no ha logrado el cometido de levantar la corona mundial, Acuña Jr. considera que lo alcanzado hasta el momento es lo más grande que ha vivido en su carrera como pelotero.

Los venezolanos disputarán su primera final de un Clásico Mundial de Béisbol y hay altas expectativas de lo que pueda ocurrir en el encuentro ya que se enfrentan dos poderosos equipos, que anteriormente se han visto las caras en otras ediciones del torneo.