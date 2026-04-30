En el marco del juicio por el «caso mascarillas» en el Tribunal Supremo de España, el exasesor ministerial Koldo García negó haber recibido pagos mensuales de 10,000 euros por parte del empresario Víctor de Aldama, desmintiendo así la confesión realizada por este último en la jornada anterior.

Durante el interrogatorio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se habló de los traslados de dinero hacia República Dominicana.

Según recoge el medio La Vanguardia, de España, Koldo García rechazó la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) y de Aldama, quienes sostienen que su hermano, Joseba García, viajaba al este país para recoger dinero en efectivo.

Koldo García mientras habla en la corte.

Niega haber recibido recursos

El exasesor calificó de «aventurero» a su hermano y reiteró que los viajes a territorio dominicano tenían motivos personales y sentimentales.

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No obstante, García admitió un matiz en la operativa: reconoció que su hermano sí recogió un sobre en el país por encargo de Aldama, pero aseguró que contenía exclusivamente documentación y no dinero ilícito. «Mi hermano cogió el sobre y estoy seguro de que no lo tocó», afirmó ante el tribunal, subrayando que el bulto pasó los controles de seguridad sin incidentes.

Por su parte, el Gobierno de la República Dominicana emitió recientemente un comunicado oficial desvinculándose de cualquier relación con los acusados de la trama.

La aclaración responde a los informes de inteligencia que señalan al país como un punto de logística para el blanqueo de capitales a través de la empresa Pronalab, vinculada a los socios de Aldama, donde se sospecha que se entregaban montantes en dólares para ser repatriados a España de forma irregular.