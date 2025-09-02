ADAVIT y Consulado de España realizan conversatorio sobre visado Schengen

Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT) y el Consulado de España desarrollaron un encuentro en las instalaciones de Turinter, donde se llevó a cabo el “Conversatorio Visa Schengen”, con la participación de socios de la entidad. La actividad tuvo como objetivo orientar sobre el proceso de visado hacia la comunidad europea y establecer un espacio de diálogo entre las agencias y la representación consular.

La presidenta de ADAVIT, Karla Alonso, encabezó las palabras de apertura y resaltó la relevancia del encuentro.

“Este encuentro reviste una importancia especial, ya que nos permite escuchar de primera mano las orientaciones del consulado y, al mismo tiempo, transmitir de forma clara las inquietudes, retos y oportunidades que nuestras agencias enfrentan con el día a día con este proceso”, expresó.

El conversatorio fue moderado por Michelle Rojas, miembro de la directiva de ADAVIT, quien condujo las preguntas a los jefes de visado del Consulado de España, Carlos Rey y Pedro Gutiérrez. Ambos funcionarios ofrecieron detalles sobre aspectos esenciales como la entrevista, la programación de citas y los requisitos necesarios para obtener la autorización de entrada al espacio Schengen.

Puedes leer: ADAVIT juramenta nueva directiva para el período 2025-2027

Entre los requisitos destacados figuran el correcto llenado del formulario de solicitud indicando el motivo del viaje, comprobantes de alojamiento, evidencias de solvencia económica para costear la estadía, así como documentos que respalden el compromiso de retornar al país. Además, se requiere un pasaporte válido con al menos tres meses de vigencia después de la salida, fotografía reciente, seguro de viaje y el pago de la tasa correspondiente.

Con este encuentro, ADAVIT busca fortalecer los vínculos con sus instituciones socias y reforzar la preparación de las agencias en los procesos relacionados con la gestión de visados.