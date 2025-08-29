ADAVIT juramenta nueva directiva para el período 2025-2027

Santo Domingo. – La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT) juramentó este jueves a su nueva directiva para el período 2025-2027, durante la Asamblea General celebrada en un desayuno en La Dolcerie.

La actividad inició con la verificación del quórum reglamentario a cargo de la secretaria saliente, Alicia Abreu, seguida de la apertura de los trabajos por parte de la presidenta saliente, Ana Santelises de Latour, quien presentó el informe anual de gestión 2023-2025.

En su rendición de cuentas, destacó avances en crecimiento institucional, relaciones diplomáticas, la campaña “Agencia Segura”, acuerdos interinstitucionales y fortalecimiento de capítulos especializados.

Posteriormente, la tesorera saliente, Karla Alonso, presentó el Estado de Cuentas correspondiente al período abril 2024 – marzo 2025, cumpliendo con la normativa financiera de la entidad y dejando descargo de la pasada directiva.

La Comisión Electoral, integrada por José Mella, Luis Felipe Aquino y Carlos Alonso, procedió con la presentación y juramentación de la nueva directiva, compuesta por: Karla Alonso, presidenta; Ana Santelises de Latour, secretaria; Alicia Abreu, vice-secretaria; Ángel Elmúdesi, tesorero; y Michelle Rojas, vice-tesorera. Asimismo, Ana Santelises encabezará el capítulo IATA y Arquímedes Gómez el capítulo Mayorista.

En su discurso de despedida, Ana Santelises expresó satisfacción por la labor cumplida: “Concluye una etapa que ha sido una de las más enriquecedoras de mi vida profesional, con la satisfacción de haber trabajado con entrega, visión y compromiso por el fortalecimiento de nuestra Asociación y del sector turístico dominicano”.

Por su parte, la nueva presidenta, Karla Alonso, destacó el compromiso de dar continuidad a los logros alcanzados y avanzar hacia nuevos retos: “Hoy no iniciamos desde cero, iniciamos desde el compromiso, desde el trabajo ya sembrado y desde la convicción de que la continuidad es clave para el progreso”.

Entre los proyectos a desarrollar mencionó el remozamiento del local de ADAVIT, la propuesta de reglamento para agencias de viajes frente a la DGII, el rediseño del pensum, la ampliación de alianzas estratégicas y la capacitación continua.

Con esta juramentación, ADAVIT reafirma su propósito de seguir apostando por la profesionalización del sector turístico y la unidad de los agentes de viajes en la República Dominicana.