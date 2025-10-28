ADAVIT realiza Jornada Profesional 2025 para impulsar el desarrollo del sector turístico

Santo Domingo.– Con el objetivo de fortalecer la profesionalización de las agencias de viajes, la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT) llevó a cabo la Jornada Profesional 2025: “Tendencias y Futuro del Turismo”, un evento que brindó herramientas estratégicas y abordó temas clave para la industria, desde las tendencias que marcan el rumbo del turismo hasta acciones orientadas a un desarrollo sostenible y responsable.

La actividad contó con el apoyo de patrocinadores como el Ministerio de Turismo, Banco Popular, Hoteles Meliá, Air Europa, Sky High y Arajet.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta de ADAVIT, Karla Alonso, quien agradeció a los conferencistas, colaboradores y aliados por su participación en una experiencia que busca garantizar la formación continua del sector y la optimización de los servicios ofrecidos.

En la primera jornada se trataron temas de alto impacto, incluyendo la conferencia “Inteligencia Artificial y el Futuro de las Agencias de Viajes”, dictada por Edwin Rodríguez, de Barna Management School, y la ponencia “Data Protection en las Agencias de Viajes”, presentada por Diego Laverde, vicepresidente del Área de Seguridad de la Información del Banco Popular.

Asimismo, se realizó el conversatorio “La Oportunidad de las Agencias de Viajes a través del Lente del Mercado de Valores”, en el que los consultores internacionales en finanzas e inversiones, Iván Carvajal y Nataly de la Rosa, compartieron información estratégica para potenciar el desarrollo financiero del sector.

Durante el evento, las líneas aéreas y hoteles colaboradores presentaron novedades sobre sus servicios y propuestas de valor, fortaleciendo la interacción y conocimiento de la oferta turística actual.

El cierre estuvo a cargo de Ana Santelises de Latour, miembro de la directiva, quien destacó la importancia de este tipo de espacios de formación: “Nos despedimos de esta jornada con nuevos conocimientos y el orgullo de seguir impulsando espacios de capacitación de alto valor para nuestros miembros y agencias aliadas”, expresó.

Con esta jornada, ADAVIT reafirma su compromiso con la profesionalización del sector y con la creación de herramientas que permitan a las agencias de viajes mantenerse a la vanguardia de las tendencias y desafíos del turismo contemporáneo.