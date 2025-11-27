Adiós a Luis Ramón Cordero: un legado imborrable

La nación pierde a un ciudadano responsable y cordial con la muerte, a los 95 años, de Luis Ramón Cordero. Fue administrador de Publicaciones ¡Ahora!, que edita este periódico, presidente de la Lidom, además de un consagrado cronista deportivo.

Graduado de doctor en Derecho en la UASD, Cordero desempeñó funciones públicas, en todas las cuales dejó su estampa de pulcritud, eficiencia y responsabilidad.

Fue miembro de la Junta Central Electoral (JCE). Recluido en los últimos tiempos en su hogar y retirado de toda actividad pública y privada, salvo algún encuentro, solía mantenerse al tanto de los principales acontecimientos nacionales e internacionales.

A sus atributos hay que agregar su buen sentido del humor. Su sentida muerte no es solo una pérdida para sus familiares, sino para la sociedad y todos los que compartieron algún momento con él.