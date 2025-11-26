Expectativas ante la visita de Pete Hegseth

La presencia del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en medio del programa «Lanza Sur», pero también de las presiones a Venezuela, dispara las expectativas. República Dominicana ha sido un aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico, participando incluso en varios operativos conjuntos.

Pero la presencia de un funcionario de la jerarquía de Hegseth, sugiere, entre otras especulaciones, que Washington busca persuadir al presidente Luis Abinader de algún tipo de compromiso sobre las maniobras militares en la región.

No se descarta que el mandatario dominicano haya rehusado respaldar algunas de las operaciones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico. Más allá de fortalecer la cooperación y afinar detalles en la batalla contra el narcotráfico, el objetivo básico de la visita al país del secretario de Guerra de Estados Unidos es una incógnita.