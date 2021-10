Admiten Kevin Durant debió ser expulsado

Por Ryan joven |

Kevin Durant debería haber sido expulsado el viernes por la noche en el Barclays Center. De alguna manera, incluso con los oficiales admitiendo después que cometieron un error, a la estrella de los Brooklyn Nets se le permitió permanecer en el juego.

Durant, a mitad del tercer cuarto de su victoria por 105-98 sobre los Indiana Pacers el viernes, cometió una falta y de repente tiró el balón a las gradas.

Según las reglas de la NBA, esa acción justifica una expulsión automática.

Durant fue sancionado solo con una falta técnica, algo que los funcionarios admitieron más tarde que fue un error.

«En tiempo real, el árbitro que hizo la llamada no pensó que el balón entró a las gradas con fuerza», dijo el jefe de equipo Sean Wright después del juego. «Después de ver el video posterior al juego, vimos que la pelota entró con fuerza a las gradas y Kevin Durant debería haber sido expulsado».

Durant terminó con 22 puntos, 11 rebotes y siete asistencias en la victoria de los Nets mientras acertaba 7 de 10 tiros de campo.

Naturalmente, el entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, no estaba contento de que Durant se quedara en el juego y dejó que los árbitros lo tuvieran.

Aunque se negó a revelar la explicación que le dieron en la cancha después del juego, Carlisle describió la situación como vergonzosa.

“No voy a compartir la explicación porque no quiero avergonzar a los funcionarios. No quiero avergonzar a la liga. Simplemente no lo hago ”, dijo Carlisle. “Estos muchachos son buenos muchachos y simplemente cometieron un gran error.

“La liga lo abordará. No quieres escuchar la explicación. En este punto, no importa porque no va a cambiar el resultado, pero es algo significativo con lo que … simplemente no se puede jugar».

En ese encuentro el dominicano Chris Duarte terminó con 19 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón.