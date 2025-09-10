Adolescente de 15 años resulta herida de bala en Los Alcarrizos; su padre fue detenido para investigación

Arma con la que fue herida la adolescente de 15 años en Los Alcarrizos

Los Alcarrizos. – La Dirección Regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional informó que una adolescente de 15 años fue encontrada con una herida de bala en la región occipital derecha dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Invi, pasada las 9:00 de la noche del martes.

La menor fue trasladada de inmediato al hospital Dr. Vinicio Calventi, donde permanece bajo atención médica.

El director regional de la institución, general Eduardo A. Escalante Alcántara, explicó que la víctima es hija del señor Andy Ramón Peguero, quien, tras ser notificado del hecho, la llevó personalmente a la sala de emergencias del centro de salud.

Hallazgo en la vivienda

Según el reporte policial, la joven fue hallada en medio de un charco de sangre por su hermana, Wanda Iris Peguero Cepeda, y el esposo de esta, quienes habían acudido a la residencia en busca de dos niñas que habían dejado bajo el cuidado de la adolescente herida.

Puede leer: Hombre se entrega tras atropellar a dos mujeres en San Francisco de Macorís

En la vivienda, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 mm, marca Zoraki, color negra, serie A3/ZR3YSO-3220652, con un cargador, la cual carecía de documentación legal.

Investigación en curso

La Policía Nacional informó que el padre de la menor fue detenido para fines de investigación, mientras se profundizan las indagatorias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.