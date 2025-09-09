San Francisco de Macorís, RD. – Un hombre identificado como Carlos se entregó a las autoridades tras ser señalado como responsable de atropellar a dos mujeres en un accidente ocurrido en esta ciudad de la provincia Duarte.

EL SOSPECHOSO ADMITE EL HECHO

En conversación con periodistas, Carlos expresó su pesar por lo ocurrido y ofreció condolencias a las familias de las víctimas. Relató que las mujeres “bajaban rápido y se me venían encima”, lo que provocó el impacto.

SE ESCONDIÓ POR TEMOR, PERO DECIDIÓ ENTREGARSE

El imputado admitió que huyó de la escena por temor a represalias, pero decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades para responder ante la justicia.

Aseguró que el vehículo involucrado es de su propiedad, negó haber ingerido alcohol y resaltó que no tiene antecedentes judiciales.

DISPUESTO A ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS

Carlos afirmó que regresaba de una reunión familiar al momento del accidente y reiteró su disposición de asumir las consecuencias legales:

“Que la justicia haga lo que tenga que hacer, por eso vine”, declaró.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho.